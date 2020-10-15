У Зеленського пояснюють питання про економічну зону: допоможе "зшивати" Донбас

В Офісі президента кажуть, що створення спеціальних економічних умов на вільній частині Донбасу допоможе "зшивати" регіон та сприятиме дієвій реінтеграції.

Джерело: Офіс глави держави

Деталі: ОП розшифровує мотиви озвученого Володимиром Зеленським другого питання, яке запропонують на ініційованому ним загальнонаціональному опитуванні громадян 25 жовтня 2020 року.

Дослівно: "Коли говоримо про Донбас, маємо враховувати, що станом на сьогодні у Донецькій і Луганській областях все ще є дві частини: підконтрольна державі та тимчасово окупована. Зрозуміло, що ми обов’язково повернемо Донецьк і Луганськ.

Але пришвидшити цей процес, спростити реінтеграцію, відійти від традиційно пасивного очікування позитивного рішення можна лише за рахунок більш проактивної та ініціативної нашої позиції. Привабливої та перспективної насамперед для всього регіону. Виходимо саме з тієї мотивації, що створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці.

…Це вкрай важливе питання, яке зможе забезпечити країні можливість укорінення справді ефективної реінтеграційної моделі. Мова про концепцію регіональної економіки, яка "зшиває" регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру.

Зрозуміло – і на цьому ще раз наголосимо – спочатку все відбуватиметься на підконтрольній Українській державі території. Ці райони наразі переживають значний негативний вплив від війни, що розгорнулася поруч. Регіон стає дедалі більш депресивним, що змушує людей залишати його та свої домівки.

Тому й потрібно створювати нову мотивацію для населення, нові робочі місця, нові перспективні бізнеси та впроваджувати спеціальні інструменти для залучення на Донбас інвесторів і зацікавлення людей і бізнесів залишатися працювати саме на цій території. Прискорений економічний розвиток з нашого боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну".

Деталі: В Офісі кажуть, що усвідомлють ворожий пропагандистський вплив на частину нашого народу, яка залишається в умовах тимчасової окупації та живе неподалік лінії розмежування та ризики ескалації.

Водночас там вважають, що залучення на Донбас провідних компаній, підживлення економічного розвитку за рахунок масштабних партнерських програм можуть стати також інструментом демонтажу будь-якого негативного впливу окупаційної сили. І додатковим аргументом для світових держав допомагати Україні, захищаючи роботу своїх компаній на Донбасі.

Зазначається, що "спеціальний щонайлояльніший підхід до оподаткування, принципово найкомфортніші умови державного нагляду за бізнес-діяльністю можуть суттєво допомогти українському Донбасу. Спочатку вільному, а потім і звільненому".

В ОП знову нагадують, що такий формат голосування людей щодо питань загальнонаціональної важливості не може мати прямих юридичних наслідків, але, мовляв, його політичну вагу не можна буде ігнорувати.

Довідково: Вільна (або спеціальна) економічна зона – це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови. Створення ВЕЗ має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.

Передісторія:

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Зазначалось, що питання оголошуватимуть поступово.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

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