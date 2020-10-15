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У Зеленского объясняют вопрос об экономической зоне: поможет "сшивать" Донбасс

Четверг, 15 октября 2020, 12:08
У Зеленского объясняют вопрос об экономической зоне: поможет сшивать Донбасс

В Офисе президента говорят, что создание специальных экономических условий на свободной части Донбасса поможет "сшивать" регион и будет способствовать действенной реинтеграции.

Источник: Офис главы государства

Детали: ОП расшифровывает мотивы озвученного Владимиром Зеленским второго вопроса, который предложат на инициированном им общенациональном опросе граждан 25 октября 2020 года.

Дословно: "Когда мы говорим о Донбассе, должны учитывать, что на сегодня в Донецкой и Луганской областях все еще есть две части: подконтрольная государству и временно оккупированная. Понятно, что мы обязательно вернем Донецк и Луганск.

Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции. Привлекательной и перспективной прежде всего для всего региона. Выходим именно из той мотивации, создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы.

...Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру.

Разумеется - и это еще раз подчеркнем - сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Эти районы сейчас переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома.

Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов, чтобы заинтересовать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения в Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину".

Детали: В Офисе говорят, что осознают вражеское пропагандистское воздействие на часть нашего народа, который остается в условиях временной оккупации, и риски эскалации.

В то же время там считают, что привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы. И дополнительным аргументом для мировых держав помогать Украине, защищая работу своих компаний на Донбассе.

Отмечается, что "специальный лояльнейший подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь украинскому Донбассу. Сначала свободному, а затем и освобожденному".

В ОП снова напоминают, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий, но, мол, его политический вес нельзя будет игнорировать.

Справка: Свободная (или специальная) экономическая зона - это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Отмечалось, что вопросы будут оглашать постепенно.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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Украинская правда
Темы: Офис президентаопросЗеленскийДонбасс
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