Опитування Зеленського оплатять меценати - нардеп

"Всенародне опитування", яке ініціював президент Володимир Зеленський, буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати, заявили в партії "Слуга народу".

Джерело: заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Громадського радіо"

Деталі: Кравчук розповіла, що президент особисто давав орієнтири й вибирав напрямки 5 питань "всенародного опитування".

За її словами, проводити опитування буде громадська організація, а фінансувати його будуть меценати, коштами "українського походження".

Пряма мова Кравчук: "Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами.

Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами.

Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес (опитування – ред.). Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні.

Кошти будуть українського походження. Законодавчо незакріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті.

Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом які подадуть відповідний законопроєкт".

Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Передісторія: