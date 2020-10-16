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Опитування Зеленського оплатять меценати - нардеп

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 08:22

"Всенародне опитування", яке ініціював президент Володимир Зеленський, буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати, заявили в партії "Слуга народу".

Джерело: заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Громадського радіо"

Деталі: Кравчук розповіла, що президент особисто давав орієнтири й вибирав напрямки 5 питань "всенародного опитування".

За її словами, проводити опитування буде громадська організація, а фінансувати його будуть меценати, коштами "українського походження".

Пряма мова Кравчук: "Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами.

Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами.

Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес (опитування – ред.). Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні.

Кошти будуть українського походження. Законодавчо незакріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті.

Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом які подадуть відповідний законопроєкт".

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Передісторія:

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань.
  • 14 жовтня Зеленський озвучив перше з 5 питань, які хочуть задати виборцям біля дільниць під час чергових місцевих виборів
  • 15 жовтня президент озвучив друге запитання в межах опитування 25 жовтня.
  • Згодом стали відомі усі 5 запитань, вони стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • Таке опитування не має законодавчої бази, його результати ні до чого не зобов'язують.

Теми: опитуванняЗеленськийСлуга народувибориДонбас


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