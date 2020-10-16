Опитування Зеленського оплатять меценати - нардеп
"Всенародне опитування", яке ініціював президент Володимир Зеленський, буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати, заявили в партії "Слуга народу".
Джерело: заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Громадського радіо"
Деталі: Кравчук розповіла, що президент особисто давав орієнтири й вибирав напрямки 5 питань "всенародного опитування".
За її словами, проводити опитування буде громадська організація, а фінансувати його будуть меценати, коштами "українського походження".
Пряма мова Кравчук: "Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами.
Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами.
Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес (опитування – ред.). Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні.
Кошти будуть українського походження. Законодавчо незакріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті.
Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом які подадуть відповідний законопроєкт".
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Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань.
- 14 жовтня Зеленський озвучив перше з 5 питань, які хочуть задати виборцям біля дільниць під час чергових місцевих виборів
- 15 жовтня президент озвучив друге запитання в межах опитування 25 жовтня.
- Згодом стали відомі усі 5 запитань, вони стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- Таке опитування не має законодавчої бази, його результати ні до чого не зобов'язують.