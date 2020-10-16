Опрос Зеленского оплатят меценаты - нардеп

"Всенародный опрос", который инициировал президент Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты, заявили в партии "Слуга народа".

Источник: заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире "Громадське радіо"

Детали: Кравчук рассказала, что президент лично давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов "всенародного опроса".

По ее словам, проводить опрос будет общественная организация, а финансировать его будут меценаты, средствами "украинского происхождения".

Прямая речь Кравчук: "Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами.

Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами.

Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс (опрос - ред.). Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения.

Законодательно незакреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект".

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