У Зеленського пояснили, чому хочуть скоротити кількість нардепів 

В Офісі президента Володимира Зеленського пояснили, що питання щодо зменшення кількості народних депутатів пов’язане із децентралізацією – регіони отримають більші повноваження, тому допомога такої великої кількості нардепів не потрібна.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Мотивація необхідності ухвалення колегіального рішення про зменшення кількості депутатів цілком очевидна. В Україні відбулася глибока реформа децентралізації.

Це означає, що на місця були передані як більші повноваження, так і суттєво більші фінансові можливості для їхньої реалізації. Відповідно, після зміни балансу між центральною та місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації фаховості на рівні національного парламенту.

Звична для нас кількість народних депутатів України є завеликою та породжує спокусу для численних гравців з об’ємним лобістським ресурсом дарувати місця у списках своїх партій як винагороду за багатолітнє попутництво.

Вважаємо, що депутатський мандат не може бути винагородою. Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців. Зросте конкуренція за депутатський мандат".

Деталі: В ОП вважають, що парламент стане ще професійнішим, а 300 народних обранців є абсолютно виправданою кількістю депутатів з урахуванням нового устрою країни.

У Зеленського додали, що якщо люди скажуть "так", жоден політик – скільки б у нього не було впливу – не зможе заперечити волю народу.

Відзначається, що ініційоване Зеленським опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Що було раніше: 15 жовтня В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня.

5 питань всенародного опитування від Зеленського:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Передісторія: