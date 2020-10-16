У Зеленского объяснили, почему хотят сократить количество нардепов

В Офисе президента Владимира Зеленского объяснили, что вопрос об уменьшении количества народных депутатов связан с децентрализацией - регионы получат больше полномочий, поэтому помощь такого большого количества нардепов не нужна.

Источник: Офис президента

Дословно: "Мотивация необходимости принятия коллегиального решения об уменьшении количества депутатов вполне очевидна. В Украине произошла глубокая реформа децентрализации.

Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента.

Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество.

Считаем, что депутатский мандат не может быть вознаграждением. Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. Возрастет конкуренция за депутатский мандат".

Детали: В ОП считают, что парламент станет еще более профессиональным, а 300 народных избранников абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового устроя страны.

У Зеленского добавили, что если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него не было влияния - не сможет возразить волю народа.

Отмечается, что инициированный Зеленским опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Что было раньше: 15 октября в Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября.

5 вопросов всенародного опроса от Зеленского:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

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Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

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