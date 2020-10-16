Зеленський вважає, що війну на Донбасі можна завершити в будь-який день

Президент Володимир Зеленський впевнений, що прийти до миру з Росією можливо "будь-якого дня", якщо РФ займе відповідну позицію.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Demirören, яке оприлюднив 16 жовтня Офіс глави держави

Деталі: Зеленський вкотре зазначив, що йому вдалося "значно просунутися у порівнянні з тим, з чого він починав, коли прийшов до влади". Президент наголошує, що Росія має "пройти свою частину шляху"..

Пряма мова: По-перше, вдалося перезавантажити переговорні формати. Розмова дипломатів завжди краще, ніж "розмова" гармат. Вдалося звільнити багатьох людей, яких утримували в полоні на тимчасово окупованій території України. Вже понад 80 днів на фронті майже на сто відсотків дотримується режим припинення вогню. Якщо не брати до уваги окремі провокаційні обстріли, можна говорити про тривалу тишу, яка встановлена ​​вперше за більш ніж шість років.

Це і вселяє впевненість у тому, що прийти до миру – можливо. Але шлях до миру – це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію та повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території".

Що було раніше: В інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що стратегія команди Зеленського у досягненні миру на Донбасі полягає не у звинуваченні Росії у всіх бідах, а у використані всіх можливих майданчиків для переговорів і зниження напруги, щоб рятувати життя українців і просувати інтереси України.

Нагадаємо: Останній обмін утримуваними особами між Україною і агресором відбувся 16 квітня 2020 року: українська влада домовилася про звільнення 20 співвітчизників: 2 військових, 1 правоохоронця та 17 цивільних. В останні місяці РФ та її маріонетки блокують питання обміну, намагаючись домогтися виборів на окупованому Донбасі.

Минулої доби 15 жовтня формування РФ на Донбасі 6 разів порушили "тишу".