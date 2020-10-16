Зеленский считает, что войну в Донбассе можно завершить в любой день

Президент Владимир Зеленский уверен, что прийти к миру с Россией возможно "в любой день", если РФ займет соответствующую позицию.

Источник: Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören, которое обнародовал 16 октября Офис главы государства

Детали: Зеленский в очередной раз отметил, что ему удалось "значительно продвинуться по сравнению с тем, с чего он начинал, когда пришел к власти". Президент отмечает, что Россия должна "пройти свою часть пути".

Прямая речь: "Во-первых, удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор" пушек. Удалось освободить многих людей, которых удерживали в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже более 80 дней на фронте почти полностью соблюдается режим прекращения огня. Если не принимать во внимание отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о длительной тишине, которая установлена ​​впервые за более чем шесть лет.

Это и вселяет уверенность в том, что прийти к миру - возможно. Но путь к миру - это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории".

Что было ранее: В интервью британской программы BBC HARDtalk президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что стратегия команды Зеленского в достижении мира на Донбассе заключается не в обвинении России во всех бедах, а в использовании всех возможных площадок для переговоров и снижения напряжения, чтобы спасать жизни украинцев и продвигать интересы Украины.

Напомним: Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и агрессором состоялся 16 апреля 2020 года: украинские власти договорились об освобождении 20 соотечественников: 2 военных, 1 правоохранителя и 17 гражданских. В последние месяцы РФ и ее марионетки блокируют вопрос обмена, пытаясь добиться выборов на оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки 15 октября формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили "тишину".