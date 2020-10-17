На Майдані попрощалися з ветераном, який помер після самопідпалу

У Києві на Майдані Незалежності в суботу попрощалися з Миколою Микитенком, ветераном АТО, який у ніч на 11 жовтня підпалив себе на Майдані.

Джерело: Укрінформ, Суспільне

Деталі: Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшли більше сотні людей. Зокрема, були присутні ветерани АТО, рідні Миколи Микитенка, активісти, небайдужі кияни.

Прощання відбувається на тому місці, де Микитенко у ніч проти 11 жовтня в однострої з бойовими нагородами вчинив самоспалення.

Як зазначила донька ветерана Юлія, її батько чинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського.

Юлія Микитенко повідомила, що батька поховають у Житомирській області.

За словами Юлії, після самопідпалу і смерті її батька з нею контактували лише побратими, волонтери та громадські активісти. Ніхто з Офісу президента або представників влади до дівчини не звертався.

Донька Микитенка також повідомила, що її батько не надсилав письмових звернень щодо розведення військ на Донбасі, але "дуже болісно сприймав ситуацію і несправедливість".

Пряма мова Юлії Микитенко: "Він бачив всі звернення ветеранів до Зеленського і, навіть, не самі дії, а повне ігнорування свого населення правлячою верхівкою мало найбільший вплив".

Реакція влади: Міністерство у справах ветеранів України висловило співчуття родині та побратимам загиблого ветерана АТО Миколи Микитенка.

Дослівно: "На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника… Україна не повинна втрачати воїнів ще й в мирному житті. Загибель ветерана потребує посиленої уваги з боку усіх відомчих структур щодо причин, які призвели до даної трагедії".

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