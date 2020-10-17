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На Майдані попрощалися з ветераном, який помер після самопідпалу

Субота, 17 жовтня 2020, 13:24
Укрінформ

У Києві на Майдані Незалежності в суботу попрощалися з Миколою Микитенком, ветераном АТО, який у ніч на 11 жовтня підпалив себе на Майдані.

Джерело: Укрінформ, Суспільне

 

Деталі: Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшли більше сотні людей, повідомляє Укрінформ. Зокрема, були присутні ветерани АТО, рідні Миколи Микитенка, активісти, небайдужі кияни.

Прощання відбувається на тому місці, де Микитенко у ніч проти 11 жовтня в однострої з бойовими нагородами вчинив самоспалення.

Як зазначила донька ветерана Юлія, її батько чинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського.

 

Юлія Микитенко повідомила, що батька поховають у Житомирській області.

 

Як пише Суспільне, за словами Юлії, після самопідпалу і смерті її батька з нею контактували лише побратими, волонтери та громадські активісти. Ніхто з Офісу президента або представників влади до дівчини не звертався.

 

Донька Микитенка також повідомила, що її батько не надсилав письмових звернень щодо розведення військ на Донбасі, але "дуже болісно сприймав ситуацію і несправедливість".

Пряма мова Юлії Микитенко: "Він бачив всі звернення ветеранів до Зеленського і, навіть, не самі дії, а повне ігнорування свого населення правлячою верхівкою мало найбільший вплив".

Передісторія:

  • В ніч на 11 жовтня на Майдані Незалежності Микитенко облив себе горючою сумішшю і підпалив.
  • Речниця Нацполіції Оксана Блищик повідомила УП, що чоловік отримав 90% опіків тіла, він перебував у лікарні в тяжкому стані.
  • Донька Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії".
  • 14 жовтня ветеран помер

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіКиївнадзвичайна подія


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