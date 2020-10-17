На Майдане попрощались с ветераном, который умер после самоподжога

В Киеве на Майдане Независимости в субботу простились с Николаем Микитенко, ветераном АТО, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане.

Источник: Укринформ, Суспільне

Детали: Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришли более сотни человек, сообщает Укринформ. В частности, присутствовали ветераны АТО, родные Николая Микитенко, активисты, неравнодушные киевляне.

Прощание происходит на том месте, где Микитенко в ночь на 11 октября в униформе с боевыми наградами совершил самосожжение.

Как отметила дочь ветерана Юлия, ее отец протестовал против политики капитуляции Владимира Зеленского.

Юлия Микитенко сообщила, что отца похоронят в Житомирской области.

Как пишет Суспільне, по словам Юлии, после самоподжога и смерти ее отца с ней контактировали только собратья, волонтеры и общественные активисты. Никто из Офиса президента или представителей власти к девушке не обращался.

Дочь Микитенко также сообщила, что ее отец не присылал письменных обращений относительно разведения войск на Донбассе, но "очень болезненно воспринимал ситуацию и несправедливость".

Прямая речь Юлии Микитенко: "Он видел все обращения ветеранов к Зеленскому и даже не сами действия, а полное игнорирование своего населения правящей верхушкой имело наибольшее влияние".

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