На Майдане попрощались с ветераном, который умер после самоподжога
В Киеве на Майдане Независимости в субботу простились с Николаем Микитенко, ветераном АТО, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане.
Источник: Укринформ, Суспільне
Детали: Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришли более сотни человек, сообщает Укринформ. В частности, присутствовали ветераны АТО, родные Николая Микитенко, активисты, неравнодушные киевляне.
Прощание происходит на том месте, где Микитенко в ночь на 11 октября в униформе с боевыми наградами совершил самосожжение.
Как отметила дочь ветерана Юлия, ее отец протестовал против политики капитуляции Владимира Зеленского.
Юлия Микитенко сообщила, что отца похоронят в Житомирской области.
Как пишет Суспільне, по словам Юлии, после самоподжога и смерти ее отца с ней контактировали только собратья, волонтеры и общественные активисты. Никто из Офиса президента или представителей власти к девушке не обращался.
Дочь Микитенко также сообщила, что ее отец не присылал письменных обращений относительно разведения войск на Донбассе, но "очень болезненно воспринимал ситуацию и несправедливость".
Прямая речь Юлии Микитенко: "Он видел все обращения ветеранов к Зеленскому и даже не сами действия, а полное игнорирование своего населения правящей верхушкой имело наибольшее влияние".
Предыстория:
- В ночь на 11 октября на Майдане Независимости Микитенко облил себя горючей смесью и поджег.
- Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик сообщила УП, что мужчина получил 90% ожогов тела, он находился в больнице в тяжелом состоянии.
- Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка чисто политические: "несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России".
- 14 октября ветеран умер.