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На Майдане попрощались с ветераном, который умер после самоподжога

Суббота, 17 октября 2020, 13:24
Укринформ

В Киеве на Майдане Независимости в субботу простились с Николаем Микитенко, ветераном АТО, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане.

Источник: Укринформ, Суспільне

 

Детали: Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришли более сотни человек, сообщает Укринформ. В частности, присутствовали ветераны АТО, родные Николая Микитенко, активисты, неравнодушные киевляне.

Прощание происходит на том месте, где Микитенко в ночь на 11 октября в униформе с боевыми наградами совершил самосожжение.

Как отметила дочь ветерана Юлия, ее отец протестовал против политики капитуляции Владимира Зеленского.

 

Юлия Микитенко сообщила, что отца похоронят в Житомирской области.

 

Как пишет Суспільне, по словам Юлии, после самоподжога и смерти ее отца с ней контактировали только собратья, волонтеры и общественные активисты. Никто из Офиса президента или представителей власти к девушке не обращался.

 

Дочь Микитенко также сообщила, что ее отец не присылал письменных обращений относительно разведения войск на Донбассе, но "очень болезненно воспринимал ситуацию и несправедливость".

Прямая речь Юлии Микитенко: "Он видел все обращения ветеранов к Зеленскому и даже не сами действия, а полное игнорирование своего населения правящей верхушкой имело наибольшее влияние".

Предыстория:

  • В ночь на 11 октября на Майдане Независимости Микитенко облил себя горючей смесью и поджег.
  • Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик сообщила УП, что мужчина получил 90% ожогов тела, он находился в больнице в тяжелом состоянии.
  • Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка чисто политические: "несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России".
  • 14 октября ветеран умер.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеКиевчрезвычайное происшествие


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