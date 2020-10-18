Війна в Карабасі: Азербайджан показав захоплення вірменської військової частини
В ході бойової операції азербайджанської армії на Фізулінському напрямку була захоплена військова частина збройних сил Вірменії.
Джерело: Міноборони Азербайджану
Деталі: Відео взяття військового об'єкта з'явилося на Ютуб-каналі відомства вдень 18 жовтня. Також в Міноборони Азербайджану показали, як азербайджанський солдат захопив позиції вірменського спецназу.
Дослівно: "Противник, залишивши бойову техніку, боєприпаси та інші військові засоби, був змушений тікати. Підрозділи азербайджанської армії зберігають перевагу на всіх напрямках фронту".
Реакція Вірменії: прессекретарка міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян у Telegram зазначила, що рано вранці 18 жовтня камери відеоспостереження "Армії оборони Арцаха" зафіксували місця з точними геолокаційними даними і часом, "коли азербайджанські війська, грубо порушивши досягнуту угоду про припинення вогню, зробили атаку в напрямку вірменських позицій". https://t.me/ShushanStepanyan/16
Нагадаємо: 17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно почалося опівночі 18 жовтня.
Першою про порушення нового гуманітарного перемир'я повідомила Вірменія. Єреван звинуватив Баку в артилерійському і ракетному обстрілі в Нагірному Карабасі.
Баку в свою чергу повідомляє, що незважаючи на досягнуті домовленості про гуманітарне перемир'я, Вірменія вночі вчинила обстріли околиць міста Джебраіл і взяті під контроль Азербайджану села Нагірного Карабаху.