Війна в Карабасі: Азербайджан показав захоплення вірменської військової частини

В ході бойової операції азербайджанської армії на Фізулінському напрямку була захоплена військова частина збройних сил Вірменії.

Джерело: Міноборони Азербайджану

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Деталі: Відео взяття військового об'єкта з'явилося на Ютуб-каналі відомства вдень 18 жовтня. Також в Міноборони Азербайджану показали, як азербайджанський солдат захопив позиції вірменського спецназу.

Дослівно: "Противник, залишивши бойову техніку, боєприпаси та інші військові засоби, був змушений тікати. Підрозділи азербайджанської армії зберігають перевагу на всіх напрямках фронту".

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Реакція Вірменії: прессекретарка міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян у Telegram зазначила, що рано вранці 18 жовтня камери відеоспостереження "Армії оборони Арцаха" зафіксували місця з точними геолокаційними даними і часом, "коли азербайджанські війська, грубо порушивши досягнуту угоду про припинення вогню, здійснили атаку в напрямку вірменських позицій".

Нагадаємо: 17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно почалося опівночі 18 жовтня.

Першою про порушення нового гуманітарного перемир'я повідомила Вірменія. Єреван звинуватив Баку в артилерійському і ракетному обстрілі в Нагірному Карабасі.

Баку в свою чергу повідомляє, що незважаючи на досягнуті домовленості про гуманітарне перемир'я, Вірменія вночі вчинила обстріли околиць міста Джебраіл і взяті під контроль Азербайджану села Нагірного Карабаху.