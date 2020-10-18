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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части

Воскресенье, 18 октября 2020, 13:16
Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части

В ходе боевой операции азербайджанской армии на Физулинском направлении была захвачена воинская часть вооруженных сил Армении.

Источник: Минобороны Азербайджана

Детали: Видео взятия военного объекта появилось на Ютуб-канале ведомства днем 18 октября. Также в Минобороны Азербайджана показали, как азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа.

Дословно: "Противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать. Подразделения азербайджанской армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта".

Реакция Армении: пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Telegram отметила, что рано утром 18 октября камеры видеонаблюдения "Армии обороны Арцаха" зафиксировали места с точными геолокационными данными и время, "когда азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предприняли атаку в направлении армянских позиций".

Напомним: 17 октября Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября.

Первой о нарушении нового гуманитарного перемирия сообщила Армения. Ереван обвинил Баку в артиллерийском и ракетном обстрелах в Нагорном Карабахе.

Баку в свою очередь сообщает, что несмотря на достигнутые договоренности про гуманитарное перемирие, Армения ночью совершила обстрелы окрестностей города Джебраил и взятые под контроль Азербайджана села Нагорного Карабаха.

Украинская правда

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Темы: Нагорный КарабахАзербайджанвойнаАрмения
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