Протесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания
В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье принимают участие десятки тысяч людей, начались задержания.
Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода
Детали: И TUT.BY, и Радио Свобода сообщают о десятках тысяч участников акции.
Как пишет Радио Свобода, в это воскресенье у протестующих появилась новая кричалка "Ультиматум!".
Задержания произошли возле ТЦ "Ленинград" и перед Мотоциклетным заводом, а также в начале Партизанского проспекта.
По данным TUT.BY, неизвестные в балаклавах бессистемно хватали людей, которые шли по тротуару.
Силовики перекрыли движение транспорта на Партизанском проспекте и поставили водомёт прямо на газон.
Голова колонны демонстрантов подошла к кордону силовиков, стоявшему за перекрестком с улицей Кулешова. Там стояли 3 водомета, автозак, система "Рубеж", силовики со щитами. Протестующие, дойдя до кордона, развернулись и пошли обратно.
Как пишет TUT.BY, один человек подошел близко к оцеплению, его задержали.
Колонна протестующих пошла обратно по Партизанскому проспекту. Навстречу колонне со стороны центра приехали несколько микроавтобусов с силовиками, они уткнулись в митингующих, развернулись и уехали. В районе универмага слышны хлопки.
Позже движение транспорта по Партизанскому проспекту открыли, и машины движутся за колонной, которая идет в сторону метро "Протеларская".
Сообщается также о задержаниях в районе улицы Васнецова.
В воскресенье акции протеста также проходят в других городах Беларуси, в частности в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле.
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