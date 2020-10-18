Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания

Воскресенье, 18 октября 2020, 16:45
Протесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания
TUT.BY

В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье принимают участие десятки тысяч людей, начались задержания.

Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода

Детали: И TUT.BY, и Радио Свобода сообщают о десятках тысяч участников акции.

Как пишет Радио Свобода, в это воскресенье у протестующих появилась новая кричалка "Ультиматум!".

Задержания произошли возле ТЦ "Ленинград" и перед Мотоциклетным заводом, а также в начале Партизанского проспекта.

По данным TUT.BY, неизвестные в балаклавах бессистемно хватали людей, которые шли по тротуару.

Силовики перекрыли движение транспорта на Партизанском проспекте и поставили водомёт прямо на газон.

Голова колонны демонстрантов подошла к кордону силовиков, стоявшему за перекрестком с улицей Кулешова. Там стояли 3 водомета, автозак, система "Рубеж", силовики со щитами. Протестующие, дойдя до кордона, развернулись и пошли обратно.

Как пишет TUT.BY, один человек подошел близко к оцеплению, его задержали.

 

Колонна протестующих пошла обратно по Партизанскому проспекту. Навстречу колонне со стороны центра приехали несколько микроавтобусов с силовиками, они уткнулись в митингующих, развернулись и уехали. В районе универмага слышны хлопки.

Позже движение транспорта по Партизанскому проспекту открыли, и машины движутся за колонной, которая идет в сторону метро "Протеларская".

Сообщается также о задержаниях в районе улицы Васнецова.

В воскресенье акции протеста также проходят в других городах Беларуси, в частности в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле.

Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: