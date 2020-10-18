Протесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания

В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье принимают участие десятки тысяч людей, начались задержания.

Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода

Детали: И TUT.BY, и Радио Свобода сообщают о десятках тысяч участников акции.

Как пишет Радио Свобода, в это воскресенье у протестующих появилась новая кричалка "Ультиматум!".

Задержания произошли возле ТЦ "Ленинград" и перед Мотоциклетным заводом, а также в начале Партизанского проспекта.

По данным TUT.BY, неизвестные в балаклавах бессистемно хватали людей, которые шли по тротуару.

Силовики перекрыли движение транспорта на Партизанском проспекте и поставили водомёт прямо на газон.

Голова колонны демонстрантов подошла к кордону силовиков, стоявшему за перекрестком с улицей Кулешова. Там стояли 3 водомета, автозак, система "Рубеж", силовики со щитами. Протестующие, дойдя до кордона, развернулись и пошли обратно.

Как пишет TUT.BY, один человек подошел близко к оцеплению, его задержали.

Колонна протестующих пошла обратно по Партизанскому проспекту. Навстречу колонне со стороны центра приехали несколько микроавтобусов с силовиками, они уткнулись в митингующих, развернулись и уехали. В районе универмага слышны хлопки.

Позже движение транспорта по Партизанскому проспекту открыли, и машины движутся за колонной, которая идет в сторону метро "Протеларская".

Сообщается также о задержаниях в районе улицы Васнецова.

В воскресенье акции протеста также проходят в других городах Беларуси, в частности в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле.

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