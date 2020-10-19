Справа Стуса: Садовий просить не ховати книги через Медведчука

Міський голова Львова Андрій Садовий закликає книгарні не виводити з продажу книгу "Справа Василя Стуса", а українців закликає придбати її.

Джерело: пост Садового у Facebook

Пряма мова: "Щойно суд у Києві заборонив розповсюджувати книгу про справу Василя Стуса без дозволу Медведчука. Своїм рішенням суд визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність кума Путіна.

Сам факт наявності цієї справи, не кажучи вже про таке рішення, принижує честь і гідність цілої країни!

Звертаюсь до українців: зайдіть до книгарень і купіть цю книжку. Це найкращий спосіб продемонструвати своє ставлення до таких заборон.

Також звертаюсь до львівських книгарень: не бійтесь і не забирайте книжок з полиць. У випадку виникнення будь-яких питань до вас юридичний департамент Львівської міської ради допоможе із захистом".

Цьому передувало: 19 жовтня Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.

Медведчук апелює до права на повагу до честі та гідності, недоторканість ділової репутації.

У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду й надрукувати новий наклад, доки рішення суду не набуло чинності.

Передісторія:

Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного.

Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.

Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка.

Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.

У 2018 році зі сценарію фільму "Заборонений" про Василя Стуса видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Зі слів учасників зйомок, продюсерам дзвонили "з адміністрації Медведчука" і вимагали прибрати сцену суду над поетом. Після скандалу знімальна група фільму вирішила дозняти видалену сцену суду за участю адвоката Стуса.

У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

Читайте також: СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука

"Чи можна принизити Генія?"

Роль Медведчука: Юрій Литвин і Василь Стус мали одного адвоката та загинули в одному таборі

"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних