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Справа Стуса: Садовий просить не ховати книги через Медведчука

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:11

Міський голова Львова Андрій Садовий закликає книгарні не виводити з продажу книгу  "Справа Василя Стуса", а українців закликає придбати її.

Джерело: пост Садового у Facebook

Пряма мова: "Щойно суд у Києві заборонив розповсюджувати книгу про справу Василя Стуса без дозволу Медведчука. Своїм рішенням суд визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність кума Путіна.

Сам факт наявності цієї справи, не кажучи вже про таке рішення, принижує честь і гідність цілої країни!

Звертаюсь до українців: зайдіть до книгарень і купіть цю книжку. Це найкращий спосіб продемонструвати своє ставлення до таких заборон.

Також звертаюсь до львівських книгарень: не бійтесь і не забирайте книжок з полиць. У випадку виникнення будь-яких питань до вас юридичний департамент Львівської міської ради допоможе із захистом".

Цьому передувало: 19 жовтня Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.  

Теми: Медведчукісторіясуд


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