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Дело Стуса: Садовой просит не прятать книги из-за Медведчука

Понедельник, 19 октября 2020, 12:11

Городской глава Львова Андрей Садовой призывает книжные магазины не выводить из продажи книгу "Дело Василия Стуса", а украинцев призывает приобрести ее.

Источник: пост Садового в Facebook

Прямая речь: "Только что суд в Киеве запретил распространять книгу о деле Василия Стуса без разрешения Медведчука. Своим решением суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство кума Путина.

Сам факт наличия этого дела, не говоря уже о таком решении, унижает честь и достоинство целой страны!

Обращаюсь к украинцам: зайдите в книжные магазины и купите эту книгу. Это лучший способ продемонстрировать свое отношение к таким запретов.

Также обращаюсь ко львовским магазинам: не бойтесь и не забирайте книги с полок. В случае возникновения каких-либо вопросов к вам юридический департамент Львовского городского совета поможет с защитой".

Этому предшествовало: 19 октября Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.

Темы: Медведчукисториясуд


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