Дело Стуса: Садовой просит не прятать книги из-за Медведчука

Городской глава Львова Андрей Садовой призывает книжные магазины не выводить из продажи книгу "Дело Василия Стуса", а украинцев призывает приобрести ее.

Источник: пост Садового в Facebook

Прямая речь: "Только что суд в Киеве запретил распространять книгу о деле Василия Стуса без разрешения Медведчука. Своим решением суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство кума Путина.

Сам факт наличия этого дела, не говоря уже о таком решении, унижает честь и достоинство целой страны!

Обращаюсь к украинцам: зайдите в книжные магазины и купите эту книгу. Это лучший способ продемонстрировать свое отношение к таким запретов.

Также обращаюсь ко львовским магазинам: не бойтесь и не забирайте книги с полок. В случае возникновения каких-либо вопросов к вам юридический департамент Львовского городского совета поможет с защитой".

Этому предшествовало: 19 октября Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.

Медведчук апеллирует к праву на уважение чести и достоинства, неприкосновенность деловой репутации.

В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда и напечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу.

Предыстория:

Виктор Медведчук с 24 сентября 1980 года выступал защитником в процессе над Василием Стусом, хотя сам поэт от него отказался. Уже 2 октября того же года Стусу зачитали приговор за "антисоветскую деятельность и пропаганду", не дав выступить с последним словом и в отсутствие подсудимого.

Уже в ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года.

Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.

Впоследствии Медведчук оправдывался, что роль адвоката в таких процессах в СССР была минимальной и он не мог спасти Василия Стуса.

В 2018 году из сценария фильма "Запрещенный" ("Заборонений") о Василие Стусе удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. По словам участников съемок, продюсерам звонили "из администрации Медведчука" и требовали убрать сцену суда над поэтом. После скандала съемочная группа фильма решила доснять изъятую сцену суда с участием адвоката Стуса.

В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

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