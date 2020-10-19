Дело Стуса: Садовой просит не прятать книги из-за Медведчука

Городской глава Львова Андрей Садовой призывает книжные магазины не выводить из продажи книгу "Дело Василия Стуса", а украинцев призывает приобрести ее.

Источник: пост Садового в Facebook

Прямая речь: "Только что суд в Киеве запретил распространять книгу о деле Василия Стуса без разрешения Медведчука. Своим решением суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство кума Путина.

Сам факт наличия этого дела, не говоря уже о таком решении, унижает честь и достоинство целой страны!

Обращаюсь к украинцам: зайдите в книжные магазины и купите эту книгу. Это лучший способ продемонстрировать свое отношение к таким запретов.

Также обращаюсь ко львовским магазинам: не бойтесь и не забирайте книги с полок. В случае возникновения каких-либо вопросов к вам юридический департамент Львовского городского совета поможет с защитой".

Этому предшествовало: 19 октября Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.