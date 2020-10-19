Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук і Ко оскаржують в КС закон про об’єднання громад

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:59
Медведчук і Ко оскаржують в КС закон про об’єднання громад

До Конституційного суду надійшло подання 51 нардепа, зокрема від ОПЗЖ і мажоритарників, про перевірку на конституційність норм закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Джерело: повідомлення на сайті КСУ

Дослівно: "До Конституційного Суду України 19 жовтня надійшло подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Деталі: Позивачі вважають, що "його (Закону – ред.) правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад організації місцевого самоврядування в Україні та звуження права територіальних громад на добровільне об’єднання".

Оскаржується норма, згідно до якої, добровільне об'єднання територіальних громад має здійснюється відповідно до перспективних планів, затвердження яких належить до одноособових повноважень виконавчої гілки влади (Кабміну).

Читайте також: Нові райони України: 15 відповідей на поширені запитання

Передісторія:

  • Кабінет міністрів 12 червня на позачерговому засіданні 12 червня затвердив список 129 районів в Україні, замість 490 існуючих.
  • Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
  • Постановою визначено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу району.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КонституціясудКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Конституція
"Ми, народ України…". Конституційний маніфест
Бізнес оприлюднив маніфест на захист ст. 42 Конституції: президента просять втрутитися
Конституція України є джерелом обов'язків держави
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: