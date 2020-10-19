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Медведчук і Ко оскаржують в КС закон про об’єднання громад

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:59

До Конституційного суду надійшло подання 51 нардепа, зокрема від ОПЗЖ і мажоритарників, про перевірку на конституційність норм закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Джерело: повідомлення на сайті КСУ

Дослівно: "Подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Деталі: Позивачі вважають, що "його (Закону – ред.) правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад організації місцевого самоврядування в Україні та звуження права територіальних громад на добровільне об’єднання".

Оскаржується норма, згідно до якої, добровільне об'єднання територіальних громад має здійснюється відповідно до перспективних планів, затвердження яких належить до одноособових повноважень виконавчої гілки влади (Кабміну).

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Передісторія:

  • Кабінет міністрів 12 червня на позачерговому засіданні 12 червня затвердив список 129 районів в Україні, замість 490 існуючих.
  • Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
  • Постановою визначено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу району.

Українська правда
Теми: КонституціясудКС


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