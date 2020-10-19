Медведчук і Ко оскаржують в КС закон про об’єднання громад

До Конституційного суду надійшло подання 51 нардепа, зокрема від ОПЗЖ і мажоритарників, про перевірку на конституційність норм закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Джерело: повідомлення на сайті КСУ

Дослівно: "Подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Деталі: Позивачі вважають, що "його (Закону – ред.) правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад організації місцевого самоврядування в Україні та звуження права територіальних громад на добровільне об’єднання".

Оскаржується норма, згідно до якої, добровільне об'єднання територіальних громад має здійснюється відповідно до перспективних планів, затвердження яких належить до одноособових повноважень виконавчої гілки влади (Кабміну).

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