Медведчук и Ко оспаривают в КС закон об объединении общин

В Конституционный суд поступило представление 51 нардепа, в частности от ОПЗЖ и мажоритарщиков, о проверке на конституционность норм закона "О добровольном объединении территориальных общин".

Источник: сообщения на сайте КСУ

Дословно: "В Конституционный Суд Украины 19 октября поступило представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона Украины" О добровольном объединении территориальных общин".

Детали: Истцы считают, что "его (Закона - ред.) правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных общин на добровольное объединение".

Обжалуется норма, согласно которой, добровольное объединение территориальных общин должно осуществляется в соответствии с перспективными планами, утверждение которых относится к единоличным полномочиям исполнительной ветви власти (Кабмину).

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