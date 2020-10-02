Кабмін обіцяє по 300 тисяч мешканцям Луганщини, які втратили житло в пожежі
Постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають виплати за повністю втрачене житло в розмірі 300 тисяч гривень, сім'ї загиблих – 200 тисяч гривень.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який з робочою поїздкою перебуває в Сєвєродонецьку, Шмигаль в Telegram
Пряма мова: "І в минулий, і в цей раз стратегія держави залишається аналогічною. Сума коштів з резервного фонду буде виділено безпосередньо, коли буде можливість порахувати збитки".
Деталі: Зокрема, за словами Шмигаля, постраждалі від пожеж отримають за повністю втрачений будинок 300 тисяч гривень, 50 тисяч гривень – на капремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч – відшкодування втрат. Сім'ям загиблих у результаті пожеж виплатять по 200 тисяч гривень.
Як повідомив Шмигаль в Telegram, 2 жовтня до гасіння пожеж в Луганській області залучені три літаки і два пожежних вертольоти.
А також понад 2,5 тисячі осіб і 264 одиниць техніки.
Станом на ранок 2 жовтня спостерігається сильне задимлення, однак ситуація, за словами рятувальників, покращилася.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
- Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
- В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
- До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
- Станом на 19:00 1 жовтня внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, а поранених 17.