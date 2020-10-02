Кабмін обіцяє по 300 тисяч мешканцям Луганщини, які втратили житло в пожежі

Постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають виплати за повністю втрачене житло в розмірі 300 тисяч гривень, сім'ї загиблих – 200 тисяч гривень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який з робочою поїздкою перебуває в Сєвєродонецьку, Шмигаль в Telegram

Пряма мова: "І в минулий, і в цей раз стратегія держави залишається аналогічною. Сума коштів з резервного фонду буде виділено безпосередньо, коли буде можливість порахувати збитки".

Деталі: Зокрема, за словами Шмигаля, постраждалі від пожеж отримають за повністю втрачений будинок 300 тисяч гривень, 50 тисяч гривень – на капремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч – відшкодування втрат. Сім'ям загиблих у результаті пожеж виплатять по 200 тисяч гривень.

Як повідомив Шмигаль в Telegram, 2 жовтня до гасіння пожеж в Луганській області залучені три літаки і два пожежних вертольоти.

А також понад 2,5 тисячі осіб і 264 одиниць техніки.

Станом на ранок 2 жовтня спостерігається сильне задимлення, однак ситуація, за словами рятувальників, покращилася.

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