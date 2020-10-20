Безвізу з Європою нічого не загрожує – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує, а на Україну на міжнародній арені почали дивитися "по-новому".

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "Безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б вам що не казав. Це стосується і співпраці з МВФ, яку ми продовжуємо. Так само - як зі Світовим банком та ЄБРР".

Деталі: Також він заявив, що на міжнародному рівні зникла фраза "Світ втомився від України".

За словами Зеленського, його влада "надала іміджу нашої держави нового змісту".

Пряма мова: "На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже – рівноправного гравця. Як країну, що цінує будь-яку підтримку, та сподівається передусім на себе. Бо розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну. Ми стали проактивними".