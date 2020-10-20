Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безвізу з Європою нічого не загрожує – Зеленський

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:30
Безвізу з Європою нічого не загрожує – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує, а на Україну на міжнародній арені почали дивитися "по-новому".

Джерело: послання Зеленського з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "Безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б вам що не казав. Це стосується і співпраці з МВФ, яку ми продовжуємо. Так само - як зі Світовим банком та ЄБРР".

Деталі: Також він заявив, що на міжнародному рівні зникла фраза "Світ втомився від України".

За словами Зеленського, його влада "надала іміджу нашої держави нового змісту".

Пряма мова: "На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже – рівноправного гравця. Як країну, що цінує будь-яку підтримку, та сподівається передусім на себе. Бо розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну. Ми стали проактивними".

Що передувало: "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявила, що рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом. У партії назвали комісію кишеньковою.

Водночас в Офісі президента заявили, що "взяли до відома, як визначення комісії так і критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту".

Передісторія:

  • Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії, яка буде вибирати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • Постанову підтримали нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депгрупи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні. "Голос", "Євросолідарність", "Батьківщина" - голосували "проти". 
  • Перший керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький звільнився 1 вересня 2020 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийбезвізЄвропаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: