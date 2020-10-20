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Безвизу с Европой ничего не угрожает – Зеленский

Вторник, 20 октября 2020, 11:30
Безвизу с Европой ничего не угрожает – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом ничего не угрожает, а на Украину на международной арене начали смотреть "по-новому".

Источник: послание Зеленского с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "Безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы вам что ни говорил. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же - как с Всемирным банком и ЕБРР".

Детали: Также он заявил, что на международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины".

По словам Зеленского, его власть "дала имиджу нашей страны нового содержания".

Прямая речь: "На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно - равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку, и надеется прежде всего на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преображения, никто за нас не построит успешную страну. Мы стали проактивными".

Что предшествовало: "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявила, что решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом. В партии назвали комиссию карманной.

В то же время в Офисе президента заявили, что "приняли к сведению, как определение комиссии так и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента".

Предыстория:

  • Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", депгруппы "За майбутнє", "Довіра" и позафракционные. "Голос", "Евросолидарнисть", "Батькивщина" - голосовали "против".
  • Первый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уволился 1 сентября 2020 года.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийбезвизЕвропаЕС
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