Лукашенко тішить себе думкою, що студенти "перебісяться" і закінчать протести

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нових ректорів трьох вишів, студенти яких взяли участь в акціях протесту, заявивши, що керівниками повинні бути "віддані державі люди".

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Нове керівництво отримали Мінський державний лінгвістичний університет, Білоруський державний університет культури і мистецтв і Брестський державний технічний університет.

Погоджуючи призначення нових керівників державних вищих навчальних закладів, Лукашенко сказав, що "робити вигляд, що в університетах нічого не відбувається, напевно, не наша політика". При цьому він висловив думку, що студенти "скоро заспокояться, просто треба потерпіти".

Пряма мова: "Катастрофи там немає. Студенти завжди були людьми буйними і бурхливими. Мені часто кажуть: "Олександре Григоровичу, ну що ви все це терпите, з цими студентами? Так повиганяйте їх ". Але тут і приватне: я згадую себе, коли я був студентом. Знаєте, декану історичного факультету завжди було зі мною непросто. Але я ніколи не воював проти влади.

...Є такі, кому мізки на місце вже не поставиш. Але це одиниці. А за ними тягнуться й інші: ну як, це ж незручно, ось він тут вийшов, проти влади виступив, і я за ним. Я це все в душі розумію і якось заспокоював і силовиків, і чиновників. Кажу: треба потерпіти. Треба потерпіти, зрозуміють люди".