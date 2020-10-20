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Лукашенко тішить себе думкою, що студенти "перебісяться" і закінчать протести

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:41
Лукашенко тішить себе думкою, що студенти перебісяться і закінчать протести
TUT.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нових ректорів трьох вишів, студенти яких взяли участь в акціях протесту, заявивши, що керівниками повинні бути "віддані державі люди".

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Нове керівництво отримали Мінський державний лінгвістичний університет, Білоруський державний університет культури і мистецтв і Брестський державний технічний університет.

Погоджуючи призначення нових керівників державних вищих навчальних закладів, Лукашенко сказав, що "робити вигляд, що в університетах нічого не відбувається, напевно, не наша політика". При цьому він висловив думку, що студенти "скоро заспокояться, просто треба потерпіти".

Пряма мова: "Катастрофи там немає. Студенти завжди були людьми буйними і бурхливими. Мені часто кажуть: "Олександре Григоровичу, ну що ви все це терпите, з цими студентами? Так повиганяйте їх ". Але тут і приватне: я згадую себе, коли я був студентом. Знаєте, декану історичного факультету завжди було зі мною непросто. Але я ніколи не воював проти влади.

...Є такі, кому мізки на місце вже не поставиш. Але це одиниці. А за ними тягнуться й інші: ну як, це ж незручно, ось він тут вийшов, проти влади виступив, і я за ним. Я це все в душі розумію і якось заспокоював і силовиків, і чиновників. Кажу: треба потерпіти. Треба потерпіти, зрозуміють люди".

Нагадаємо: В Білорусі більше двох місяців тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. Робітники на підприємствах оголошують страйки, в столиці та інших містах проходять "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери. 

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. 
  • 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався. 
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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