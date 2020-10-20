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Лукашенко тешит себя мыслью, что студенты "перебесятся" и закончат протесты

Вторник, 20 октября 2020, 14:41
Лукашенко тешит себя мыслью, что студенты перебесятся и закончат протесты
TUT.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех вузов, студенты которых приняли участие в акциях протеста, заявив, что руководителями должны быть "преданные государству люди".

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Новое руководство получили Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств и Брестский государственный технический университет.

Согласовывая назначение новых руководителей государственных высших учебных заведений, Лукашенко сказал, что "делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика". При этом он выразил мнение, что студенты "скоро успокоятся, просто надо потерпеть".

Прямая речь: "Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти.

…Есть, у которых мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди".

Напомним: В Беларуси более двух месяцев продолжаются многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. Рабочие на предприятиях объявляют забастовки, в столице и других городах проходят "женские марши", студенческие акции, к протесту также присоединились пенсионеры.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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