Недоотримання бюджетом 2,2 млрд: ексголові податкової повідомили про підозру

Заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Голові ДПС Сергію Верланову у зловживанні владою та службовим становищем.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Його звинувачують в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Верланов незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Таким чином, бюджет недоотримав цю суму.

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