Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю ГНС Сергей Верланов в злоупотреблении властью и служебным положением.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Его обвиняют в злоупотреблении властью, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам

Досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет недополучил эту сумму.

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