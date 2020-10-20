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Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

Вторник, 20 октября 2020, 19:03
Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю ГНС Сергей Верланов в злоупотреблении властью и служебным положением.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Его обвиняют в злоупотреблении властью, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам

Досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет недополучил эту сумму.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораНалоговая службабюджет
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