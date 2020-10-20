Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении
Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю ГНС Сергей Верланов в злоупотреблении властью и служебным положением.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Его обвиняют в злоупотреблении властью, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам
Досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.
Таким образом, бюджет недополучил эту сумму.
Предыстория:
- Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.
- 24 апреля 2020 года правительство уволило Верланова.
- Верланов называл увольнение необоснованным "политическим решением".
- Верланов рассказывал, что в мае СБУ проводила у него обыски.