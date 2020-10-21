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Опрос "5 вопросов от Зеленского" профинансирует "Слуга народа"

Среда, 21 октября 2020, 14:04
Опрос 5 вопросов от Зеленского профинансирует Слуга народа

Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа".

Источник: заявление "Слуги народа" в Facebook

Детали: Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании высшего совета партии 20 октября.

Партия говорит, что не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы (название компании не уточняется -ред.).

Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков.

В "Слуге народа" утверждают, что это не будет агитацией: во время исследования не будет использована партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за эту партию или за отдельных кандидатов на выборах.

Отмечается, что члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов.

Все расходы, связанные с опросом, обещают отразить в отчете партии, который подается в НАПК.

Подчеркивается, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и просила адресовать эти средства на борьбу с COVID-19.

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийопросСлуга народа
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