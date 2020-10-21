Справа Шеремета: суд відмовився допитувати Зеленського, Авакова і Рябошапку

Суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета відмовив у допитах посадовців, про які просив захист обвинувачених, зокрема, президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, двох колишніх генпрокурорів.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Пряма мова судді Оксани Голуб: "Як пояснила сторона захисту необхідність цього допиту: щодо обставини, які їм (посадовцям – УП) стали відомі щодо цього провадження.

Разом із тим вбачається, що ці особи не були безпосередньо свідками обставин, що підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженню, та не є свідками в розумінні ст. 65 КПК.

Що стосується інших осіб, працівників поліції, які є слідчими, або понятих, які приймали участь у тих чи інших діях, також ми з цим обсягом будемо визначатись після дослідження письмових матеріалів".

Деталі: Серед людей, яких хочуть допитати адвокати обвинувачених, значились Зеленський, Аваков, його заступник Антон Геращенко, ексгенпрокурори Руслан Рябошапка та Юрій Луценко, заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

Захист пояснював, що ці посадовці публічно заявляли, що їм відомі матеріали справи, обставини злочину.

Прокурор виступив проти допиту цих людей, сказавши, що вони не є безпосередніми свідками.

На засіданні 21 жовтня суд вирішив, у якому порядку буде досліджувати докази і проводити допити.

Спершу вивчать письмові і речові докази, потім визначать, яких експертів і спеціалістів треба допитати на додачу до документів.

Після цього будуть проведені допити свідків, із точним переліком яких визначаться перед початком допитів. І наостанок будуть допитані потерпілі та обвинувачені.

Що було раніше: На засіданні 8 жовтня стало відомо, що обвинувачення хоче викликати і допитати в суді 263 свідків.

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