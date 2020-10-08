Обвинувачення у справі вбивства журналіста Павла Шеремета хоче викликати і допитати в суді 263 свідків.

Джерело: адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко в Шевченківському райсуді Києва

Пряма мова адвоката Тараса Безпалого: "Я заперечую проти допиту свідків сторони обвинувачення, принаймні, виходячи з того, що в клопотанні, яке надане стороною обвинувачення, зазначене лише прізвище, ім’я, по батькові особи і адреса місця проживання, засоби зв’язку.

Для чого всі ці 263 особи, мені особисто незрозуміло…

Якщо ми будемо викликати 263 свідки, ми з вами будемо слухатись до того моменту, коли в присяжних закінчаться повноваження".

Деталі: У засіданні 8 жовтня суд заслухав виступ прокурора, а також однієї з обвинувачених Юлії Кузьменко та її захисника.

Інші учасники виступатимуть під час наступного засідання, 21 жовтня.

Прокурор супроводжував свій виступ аудіо- та відеозаписами, які публікувались раніше. Зокрема, на яких зафіксовані особи, що підклали вибухівку під авто Шеремета, телефонні розмови обвинувачених зі знайомими.

Прокурор звертав увагу, що телефони підозрюваних "були неактивні" у ніч вбивства Шеремета, на одязі одного з обвинувачених Андрія Антоненка нібито є схожі принти, як на одязі вбивці.

Крім того, за словами прокурора, Антоненко хотів приховати вихолощену міну, яку тримав вдома, ще одна обвинувачена Яна Дугарь приховувала 7 телефонів і "сумку сапера", а Кузьменко не надала пароль від телефону.

Водночас, захисник Кузьменко у виступі говорив, що його підзахисна є лікаркою, а отже не може бути "особою з низькими моральними якостями", як пише обвинувачення.

Також, за словами захисника, фігуранти справи відмовлялись від досліджень, бо не довіряли експертам. Адвокат звернув увагу, що раніше спеціалісти не змогли провести експертизу відеозаписів, де зафіксовані вбивці Шеремета, через погану якість. Крім того, експерти, до яких звертався захист, сказали, що неможливо провести таке психологічне дослідження, на яке посилається обвинувачення.

Твердження про схожий принт, можливе приховування паролю від телефону, "сумки сапера" та телефонів, за твердженням адвоката, захист вже спростував раніше.

Сама Кузьменко сказала, що твердженнями про нібито "культивування величі арійської раси", яке на початку фігурувало як мотив вбивства, її та інших обвинувачених хотіли дискредитувати як захисників України.

Що було раніше: Під час засідання суд усунув одного з трьох присяжних і замінив його іншим.

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