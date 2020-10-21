Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку

Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отказал в допросах чиновников, о которых просила защита обвиняемых, в частности, президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, двух бывших генпрокуроров.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева

Прямая речь судьи Оксаны Голуб: "Как объяснила сторона защиты необходимость этого допроса: по поводу обстоятельств, которые им (чиновникам – УП) стали известны в этом производстве.

Вместе с тем представляется, что эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании ст. 65 УПК.

Что касается других лиц, работников полиции, которые являются следователями, или понятых, которые принимали участие в тех или иных действиях, также мы с этим объемом будем определяться после исследования письменных материалов".

Детали: Среди людей, которых хотят допросить адвокаты обвиняемых, значились Зеленский, Аваков, его заместитель Антон Геращенко, экс-генпрокуроры Руслан Рябошапка и Юрий Луценко, заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Защита объясняла, что эти чиновники публично заявляли, что им известны материалы дела, обстоятельства преступления.

Прокурор выступил против допроса этих людей, сказав, что они не являются непосредственными свидетелями.

На заседании 21 октября суд решил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы.

Сначала изучат письменные и вещественные доказательства, затем определят, каких экспертов и специалистов надо допросить в дополнение к документам.

После этого будут проведены допросы свидетелей, с точным перечнем которых определятся перед началом допросов. И напоследок будут допрошены потерпевшие и обвиняемые.

Что было раньше: На заседании 8 октября стало известно, что обвинение хочет вызвать и допросить в суде 263 свидетелей.

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