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Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку

Среда, 21 октября 2020, 17:08

Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отказал в допросах чиновников, о которых просила защита обвиняемых, в частности, президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, двух бывших генпрокуроров.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева

Прямая речь судьи Оксаны Голуб: "Как объяснила сторона защиты необходимость этого допроса: по поводу обстоятельств, которые им (чиновникам – УП) стали известны в этом производстве.

Вместе с тем представляется, что эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании ст. 65 УПК.

Что касается других лиц, работников полиции, которые являются следователями, или понятых, которые принимали участие в тех или иных действиях, также мы с этим объемом будем определяться после исследования письменных материалов".

Детали: Среди людей, которых хотят допросить адвокаты обвиняемых, значились Зеленский, Аваков, его заместитель Антон Геращенко, экс-генпрокуроры Руслан Рябошапка и Юрий Луценко, заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Защита объясняла, что эти чиновники публично заявляли, что им известны материалы дела, обстоятельства преступления.

Прокурор выступил против допроса этих людей, сказав, что они не являются непосредственными свидетелями.

На заседании 21 октября суд решил, в каком порядке будет исследовать доказательства и проводить допросы.

Сначала изучат письменные и вещественные доказательства, затем определят, каких экспертов и специалистов надо допросить в дополнение к документам.

После этого будут проведены допросы свидетелей, с точным перечнем которых определятся перед началом допросов. И напоследок будут допрошены потерпевшие и обвиняемые.

Что было раньше: На заседании 8 октября стало известно, что обвинение хочет вызвать и допросить в суде 263 свидетелей.

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Предыстория:

  • Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.
  • 25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

Украинская правда
Темы: Дело ШереметасудЗеленский


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