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"5 запитань Зеленського": МВС закликає не чіпати волонтерів, які проводитимуть опитування

Четвер, 22 жовтня 2020, 14:42

У МВС закликають українців не здійснювати фізичний вплив чи насильницькі дії щодо  волонтерів, які проводитимуть 25 жовтня опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на брифінгу в Києві 22 жовтня

Пряма мова: "Комусь це може подобатись, комусь ні. Але не можна плутати грішне з праведним… Висловлюйте свою позицію в ЗМІ, звертайтесь до суду. Ми застерігаємо від будь-яких методів фізичного впливу, від будь-якого насильства і будь-яких провокацій по відношенню до цих людей. В таких умовах співробітники Нацполіції будуть реагувати відповідно і припиняти правопорушення законними методами".

Деталі: Шкіряк наголосив, що питання підстав проведення опитування – не є сферою відповідальності правоохоронців, для його оскарження – існують правові конституційні механізми. Водночас правоохоронці будуть стежити за порядком.

Що передувало: В соцмережах почали з’являтися заклики – перешкоджати опитуванню, анонсованому на день виборів 25 жовтня: перекидати столики, розкидати і рвати документи і т.д.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 

Валентина Романенко, УП
Теми: опитуванняЗеленськийМВС


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