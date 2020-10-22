"5 запитань Зеленського": МВС закликає не чіпати волонтерів, які проводитимуть опитування
У МВС закликають українців не здійснювати фізичний вплив чи насильницькі дії щодо волонтерів, які проводитимуть 25 жовтня опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на брифінгу в Києві 22 жовтня
Пряма мова: "Комусь це може подобатись, комусь ні. Але не можна плутати грішне з праведним… Висловлюйте свою позицію в ЗМІ, звертайтесь до суду. Ми застерігаємо від будь-яких методів фізичного впливу, від будь-якого насильства і будь-яких провокацій по відношенню до цих людей. В таких умовах співробітники Нацполіції будуть реагувати відповідно і припиняти правопорушення законними методами".
Деталі: Шкіряк наголосив, що питання підстав проведення опитування – не є сферою відповідальності правоохоронців, для його оскарження – існують правові конституційні механізми. Водночас правоохоронці будуть стежити за порядком.
Що передувало: В соцмережах почали з’являтися заклики – перешкоджати опитуванню, анонсованому на день виборів 25 жовтня: перекидати столики, розкидати і рвати документи і т.д.
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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує
Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення
Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.