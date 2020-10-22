"5 вопросов Зеленского": МВД призывает не трогать волонтеров, которые будут проводить опрос

В МВД призывают украинцев не осуществлять физическое воздействие или насильственные действия в отношении волонтеров, которые будут проводить 25 октября опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Источник: советник министра внутренних дел Шкиряк на брифинге в Киеве 22 октября

Прямая речь: "Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но нельзя путать грешное с праведным... Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям. В таких условиях сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и будут пресекать правонарушения законными методами".

Детали: Шкиряк отметил, что вопрос оснований проведения опроса - не является сферой ответственности правоохранителей, для его обжалования - существуют правовые конституционные механизмы. Вместе с тем правоохранители будут следить за порядком.

Что предшествовало: В соцсетях начали появляться призывы - препятствовать опросу, анонсированному в день выборов 25 октября: переворачивать столики, разбрасывать и рвать документы и т.д.

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