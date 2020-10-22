"5 вопросов Зеленского": МВД призывает не трогать волонтеров, которые будут проводить опрос
В МВД призывают украинцев не осуществлять физическое воздействие или насильственные действия в отношении волонтеров, которые будут проводить 25 октября опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Источник: советник министра внутренних дел Шкиряк на брифинге в Киеве 22 октября
Прямая речь: "Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но нельзя путать грешное с праведным... Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям. В таких условиях сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и будут пресекать правонарушения законными методами".
Детали: Шкиряк отметил, что вопрос оснований проведения опроса - не является сферой ответственности правоохранителей, для его обжалования - существуют правовые конституционные механизмы. Вместе с тем правоохранители будут следить за порядком.
Что предшествовало: В соцсетях начали появляться призывы - препятствовать опросу, анонсированному в день выборов 25 октября: переворачивать столики, разбрасывать и рвать документы и т.д.
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Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит
Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение
Предыстория:
- 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
- Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
- В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.