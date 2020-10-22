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Пожежі на Луганщині: ДБР "взялося" за посадовців ДСНС

Четвер, 22 жовтня 2020, 20:03
Пожежі на Луганщині: ДБР взялося за посадовців ДСНС

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд, будинків, лісових масивів від масштабних пожеж на території Луганської області в липні та вересні-жовтні.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • 3 жовтня зранку ДСНС повідомляла, що в ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). 4 особи вважалися зниклими безвісті. Згодом рятувальники виявили останки чотирьох людей, які вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загиблими внаслідок пожеж вважаються 11 людей.

Українська правда

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Теми: Луганська областьпожежаДБРДСНС
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