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Пожары в Луганской области: ГБР "взялось" за чиновников ГСЧС

Четверг, 22 октября 2020, 20:03

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов от масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Предварительная квалификация уголовного преступления - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.  
  • 3 октября ГСЧС сообщала, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). 4 человека считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружилиостанки четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, погибшим в результате пожаров считаются 11 человек.

Украинская правда
Темы: Луганская областьпожарГБРГСЧС


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