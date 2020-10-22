Пожары в Луганской области: ГБР "взялось" за чиновников ГСЧС

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов от масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Предварительная квалификация уголовного преступления - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Предыстория: