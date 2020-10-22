Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожары в Луганской области: ГБР "взялось" за чиновников ГСЧС

Четверг, 22 октября 2020, 20:03
Пожары в Луганской области: ГБР взялось за чиновников ГСЧС

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений, домов, лесных массивов от масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Предварительная квалификация уголовного преступления - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.  
  • 3 октября ГСЧС сообщала, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). 4 человека считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружилиостанки четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, погибшим в результате пожаров считаются 11 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская областьпожарГБРГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Луганская область
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
На Луганщине враг переоборудовал детские учреждения в военные госпитали – Генштаб
Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: