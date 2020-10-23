За кілька днів до виборів "Слуги народу" відвідали Донбас і вручили військовим дрони 

Народні депутати від "Слуги Народу" відвідали зону бойових дій на Донбасі та передали дрони військовим ООС.

Джерело: пресслужба "Слуги народу"

Пряма мова нардепа Юрія Мисягіна: "Ми поїхали на Донбас, щоб на власні очі побачити, як відбувається перемир'я, поспілкуватися з військовими та дізнатися про реальну ситуацію на передовій і потреби наших бійців".

Деталі: Крім того, повідомляється, що народні депутати передали в руки військових у зоні ООС дрони різної класифікації, які придбали за власним кошт.