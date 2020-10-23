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За кілька днів до виборів "Слуги народу" відвідали Донбас і вручили військовим дрони 

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 09:35
За кілька днів до виборів Слуги народу відвідали Донбас і вручили військовим дрони 

Народні депутати від "Слуги Народу" відвідали зону бойових дій на Донбасі та передали дрони військовим ООС.

Джерело: пресслужба "Слуги народу"

Пряма мова нардепа Юрія Мисягіна: "Ми поїхали на Донбас, щоб на власні очі побачити, як відбувається перемир'я, поспілкуватися з військовими та дізнатися про реальну ситуацію на передовій і потреби наших бійців".

Деталі: Крім того, повідомляється, що народні депутати передали в руки військових у зоні ООС дрони різної класифікації, які придбали за власним кошт.

Довідково: Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Згідно з опитуваннями, "Слуги народу" підтримують 16,7% тих, хто визначився і планує прийти на вибори.

Нагадаємо: 21 жовтня близько сотні народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме два дні.

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня розпочав робочу поїздку до Донецької області, де зараз перебувають близько сотні нардепів його партії "Слуга народу".

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував вояж нардепів "Слуги народу" на Донбас.

Українська правда
Теми: Слуга народуДонбас
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