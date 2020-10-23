За несколько дней до выборов "Слуги народа" посетили Донбасс и вручили военным дроны

Народные депутаты от "Слуги народа" посетили зону боевых действий на Донбассе и передали дроны военным ООС.

Источник: пресс-служба "Слуги народа"

Прямая речь нардепа Юрия Мисягина: "Мы поехали на Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть, как происходит перемирие, пообщаться с военными и узнать о реальной ситуации на передовой и потребности наших бойцов".

Детали: Кроме того, сообщается, что народные депутаты передали в руки военных в зоне ООС дроны различной классификации, которые приобрели за собственные средства.