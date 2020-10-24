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В Україні зайнято 61% ліжок для хворих із коронавірусом

Субота, 24 жовтня 2020, 11:17
В Україні зайнято 61% ліжок для хворих із коронавірусом
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Станом на ранок суботи, в Україні зайнято близько 61% ліжок у медзакладах, де перебувають хворі на COVID-19 або хворі з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Степанов повідомив, що за минулу добу, 23 жовтня, було госпіталізовано 1058 людей.

Пряма мова: "Це дуже високий показник. Збільшується кількість людей, які госпіталізовані.

На ранок із загальної кількості ліжок по країні зайнято близько 61%. Ми рахуємо пацієнтів, у яких підтверджено COVID-19 і у яких є підозра, які перебувають у лікарнях, у яких важкий перебіг хвороби".

Деталі: Міністр також повідомив, що 23 жовтня було здійснено рекордну кількість тестувань методом ПЛР – 41 430.

Загалом за добу здійснено 67 573 тести, в тому числі методом ІФА 26 143.

Пряма мова: "Ми чітко усвідомлюємо, що в листопаді повинні вийти на 50 тисяч тестувань (ПЛР - ред.) за добу".

Що передувало: За минулу добу, 23 жовтня, в Україні виявили 7 014 випадків коронавірусу. При цьому 125 хворих померли і 2 177 одужали.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗСтепанов
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