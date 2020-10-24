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В Украине занято 61% коек для больных с коронавирусом

Суббота, 24 октября 2020, 11:17
В Украине занято 61% коек для больных с коронавирусом
Фото Эльдара Сарахмана, УП

По состоянию на утро субботы, в Украине занято около 61% коек в медучреждениях, где находятся больные COVID-19 или больные с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Степанов сообщил, что за минувшие сутки, 23 октября, были госпитализированы 1058 человек.

Прямая речь: "Это очень высокий показатель. Увеличивается количество людей, которые госпитализированы.

На утро из общего количества коек по стране занято около 61%. Мы считаем пациентов, у которых подтвержден COVID-19 и у которых есть подозрение, находящихся в больницах, у которых тяжелое течение болезни".

Детали: Министр также сообщил, что 23 октября было совершено рекордное количество тестирований методом ПЦР – 41 430.

Всего за сутки осуществлено 67 573 теста, в том числе методом ИФА 26 143.

Прямая речь: "Мы четко осознаем, что в ноябре должны выйти на 50 тысяч тестирований (ПЦР – ред.) в сутки".

Катерина Тищенко, УП

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Темы: коронавирусМинздравСтепанов
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