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Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоформате

Суббота, 24 октября 2020, 13:33
Книга Дело Василия Стуса выйдет в аудиоформате
Facebook Орловой

Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", из которой 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке, выйдет в аудиоформате.

Источник: Кипиани, руководитель издательства VIVAT Юлия Орлова в Facebook

Детали: Кипиани сообщил, что "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоверсии, озвучит ее известный режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

В свою очередь, Орлова сообщила, что издательство вместе с партнерами АБУК начали работу над записью аудио адаптации книги.

Дословно Орлова: "Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены – самое важное точно будет озвучено".

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"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых

Предыстория:

  • В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
  • 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретил распространение тиража до устранения нарушения неимущественных прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.
  • В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.
  • 22 октября издательство начало печать нового тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку предыдущий тираж раскупили.

Украинская правда
Темы: Медведчуксуд
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