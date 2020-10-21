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Алієв заявив, що Азербайджан взяв під контроль місто і 24 села

Середа, 21 жовтня 2020, 11:57
Алієв заявив, що Азербайджан взяв під контроль місто і 24 села
Фото president.az

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що місто Зангілан і 24 села в різних районах взяті під король їхніми збройними силами.

Джерело: турецьке інформагентство Anadolu Ajansı з посиланням на звернення Алієва до народу

Пряма мова Алієва: "Єреван поки не пізно повинен вивести війська з Азербайджану. Ми і далі будемо гнати окупантів".

Деталі: За його словами, звільнені "від вірменської окупації" шість сіл Фізулінського району, сім – Джебраїльського, п'ять – Ходжавендського і шість – Зангіланського районів.

Алієв також додав, що під час останніх боїв війська Азербайджану знищили 241 вірменський танк, 39 танків взяли як трофей, вивели з ладу 70 установок "Град", чотири комплекси С-300.

Видання зазначає, що Зангіланський район на південному заході Азербайджану був під контролем Вірменії з 29 жовтня 1993 року.

Загальна площа Зангіланського району становить 707 квадратних кілометрів. У Зангіланському районі розташовувався місто Зангелан, селище Міджнаван і 83 села.

Що було раніше: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили, що готові приїхати до Москви для переговорів щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабаху.

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
  • 17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно почалося опівночі 18 жовтня. Однак воно знову було зірвано.

"Українська правда" у Threads

Теми: АзербайджанВірменіявійна
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