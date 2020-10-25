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К опросу Зеленского привлекают детей, Денисова не против

Воскресенье, 25 октября 2020, 15:15
К опросу Зеленского привлекают детей, Денисова не против
Facebook Ирины Геращенко

Омбудсмен Людмила Денисова объяснила, что лица в возрасте от 14 до 18 лет могут осуществлять волонтерскую деятельность с согласия родителей или иных законных представителей, если волонтерская помощь является добровольной и бесплатной.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Уполномоченный по правам человека опубликовала разъяснения в связи с многочисленными сообщениями в СМИ и соцсетях о привлечении детей к проведению опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским 25 октября.

Дословно: "Президент Украины неоднократно заявлял, что опрос будет добровольным, а лица, которые его будут проводить, являются волонтерами.

Учитывая это, обращаю внимание, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер – физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи.

Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителей".

"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной".

Детали: В соцсетях много сообщений о том, что так называемый "опрос Зеленского" проводят несовершеннолетние.

В частности, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила о проведении опроса 14-летним парнем в Костополе Ровенской области.

Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Также о привлечении несовершеннолетних сообщают нардеп Мария Ионова и активист Сергей Стерненко.

Це просто дно-дно. Експлуатація дітей. Віталій-студент Чернігівського залізнично-дорожного ліцею. Просто послухайте як...

Опубликовано Mariya Ionova Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Что предшествовало: Ранее партия "Слуга народа" сообщала, что профинансирует инициированный Зеленским опрос.

Партия отмечала, что не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Все расходы, связанные с опросом, там обещали отразить в отчете партии, который подается в НАПК.

Гражданская сеть "ОПОРА" сообщала, что на организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщала, что с интервьюерами планируется заключать гражданско-правовые соглашения подряда. Стоимость компенсации, которая будет выходить на руки, составляет около 1200 грн.

Предыстория: 

  • Одновременно с местными выборами в воскресенье проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на 5 вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализация медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
  • При этом в полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

"Украинская правда" в Threads

Темы: детиомбудсменопрос
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