Омбудсмен Людмила Денисова объяснила, что лица в возрасте от 14 до 18 лет могут осуществлять волонтерскую деятельность с согласия родителей или иных законных представителей, если волонтерская помощь является добровольной и бесплатной.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Уполномоченный по правам человека опубликовала разъяснения в связи с многочисленными сообщениями в СМИ и соцсетях о привлечении детей к проведению опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским 25 октября.

Дословно: "Президент Украины неоднократно заявлял, что опрос будет добровольным, а лица, которые его будут проводить, являются волонтерами.

Учитывая это, обращаю внимание, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер – физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи.

Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителей".

"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной".

Детали: В соцсетях много сообщений о том, что так называемый "опрос Зеленского" проводят несовершеннолетние.

Ну що, на нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18!

Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили 🤦 pic.twitter.com/gsCX8SjiQs — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020

В частности, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила о проведении опроса 14-летним парнем в Костополе Ровенской области.

Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до... Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Также о привлечении несовершеннолетних сообщают нардеп Мария Ионова и активист Сергей Стерненко.

На Одещині проводити незаконне опитування-агітацію від Зеленського поставили геть дитину pic.twitter.com/hLBrejSTFN — Сергій Стерненко (@sternenko) October 25, 2020

Что предшествовало: Ранее партия "Слуга народа" сообщала, что профинансирует инициированный Зеленским опрос.

Партия отмечала, что не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Все расходы, связанные с опросом, там обещали отразить в отчете партии, который подается в НАПК.

Гражданская сеть "ОПОРА" сообщала, что на организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщала, что с интервьюерами планируется заключать гражданско-правовые соглашения подряда. Стоимость компенсации, которая будет выходить на руки, составляет около 1200 грн.

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