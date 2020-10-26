Як використають опитування Зеленського: Корнієнко пророкує скорочення Ради

Фракція партії "Слуга народу" планує використати відповіді виборців на "5 питань від президента" у своїй законотворчості, скорочення кількості народних депутатів можуть розглянути ще на цій сесії, заявив голова партії Олександр Корнієнко.

Джерело: голова партії "Слуга народу" на брифінгу у відповідь на запитання, що команда президента планує робити далі з цими цифрами

Пряма мова Корнієнка: "Самий простий кейс для мене - це третє питання (щодо скорочення кількості нардепів до 300 - УП). У нас лежить на другому читанні повернений із Конституційного Суду проєкт змін до Конституції, який визнаний Конституційним Судом таким, що відповідає Конституції, його можна голосувати. Не впевнений, що він пройшов комітет, але це досить швидко можна зробити.

Далі питання до колег: хто, дивлячись на цифру народної підтримки в 90% як буде себе в залі поводити. Будемо дивитися, хто попри 90% підтримки цієї ідеї в народі буде намагатися увільнути від голосування за цю ініціативу".

Деталі: Щодо легалізації медичного канабісу, Корнієнко сказав, що є три законпроєкти, які готували різні підгрупи у фракції, - і він сподівається, що колеги зроблять спільний законопроєкт, який можна буде винести в залу і організувати обговорення в суспільстві, як краще реалізувати це в Україні. Але визначатися буде Верховна Рада.

Щодо вільної економічної зони в Донецькій та Луганській областях, виходячи з попередніх результатів опитування, "це питання ще потребує дискусії в суспільстві".

Із приводу довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах - підтримка велика, сказав Корнієнко. Треба буде консультуватися з комітетом правової політики та антикорупційним комітетом, "які є варіанти". Тобто буде обговорення нардепів.

Пряма мова: "Щодо міжнародного питання (про Будапештський меморандум) - тут поки що мені важко сказати про законодавче забезпечення. Але я думаю, що президент як наш головний дипломат далі буде враховувати це у своїй діяльності.

Приблизно план такий. Якоїсь авральної історії , що терміново по цих питаннях 5 законів — я не думаю, що вона може бути. Але поступово ми так чи інакше дамо хід усім тим питанням, які люди підтримали.

Почнемо зі скорочення кількості народних депутатів. Я думаю що це питання навіть горизонту цієї сесії Верховної Ради, яка триватиме до лютого, Подивимося, яка в нас буде ситуація з епідемією".

Цьому передувало: За 12 днів до місцевих виборів президент Володимир Зеленський ініціював проведення опитування з приводу 5 тем паралельно з голосуванням на дільницях. Партія "Слуга народу" взялася фінансувати це опитування, а його проведення доручила компанії "Зе медіа", що спершу не розголошувала.

26 жовтня "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "загальноукраїнського" опитування "5 питань від президента" за результатами обробки 74% анкет.

Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що президент Володимир Зеленський зловживав адміністративним ресурсом і приховано агітував за партію "Слуга народу" опитуванням "5 питань від президента", а також міг підірвати довіру до репрезентативних соціологічних опитувань.

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