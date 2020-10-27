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Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК: Ситника залишать директором НАБУ

Вівторок, 27 жовтня 2020, 09:53
Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК: Ситника залишать директором НАБУ

Міністерство юстиції не буде виконувати рішення Окружного адмінсуду, який зобов’язав відомство видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ.

Джерело: Facebook-сторінка міністра юстиції Дениса Малюськи

Пряма мова: "Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали.

зміни до інформації, що містяться у реєстрах вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг…

тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться".

Деталі: Міністр відзначає, що положення закону про НАБУ у частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020.

Малюська додав, що статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився: "НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом".

Що було раніше: Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

Передісторія: 

  • 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.
  • У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.

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Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОАСКсудПавло Вовк НАБУМін'юст
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