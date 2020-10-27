Минюст не будет выполнять решение ОАСК: Сытника оставят директором НАБУ
Министерство юстиции не будет выполнять решение Окружного админсуда, который обязал ведомство удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ.
Источник: Facebook-страница министра юстиции Дениса Малюськи
Прямая речь: "Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения.
изменения в информации, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб...
то есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется".
Что было раньше: Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.
Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.
Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.
Предыстория:
- 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
- В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.
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