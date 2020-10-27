Минюст не будет выполнять решение ОАСК: Сытника оставят директором НАБУ

Министерство юстиции не будет выполнять решение Окружного админсуда, который обязал ведомство удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ.

Источник: Facebook-страница министра юстиции Дениса Малюськи

Прямая речь: "Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения.

изменения в информации, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб...

то есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется".

Детали: Министр отмечает, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора все еще действуют и останутся таковыми до 17 декабря 2020 года.

Малюська добавил, что статус-кво относительно НАБУ и его руководителя не изменился: "НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом".

Что было раньше: Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

Предыстория:

28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

Читайте также: Артем Сытник о собственной репутации, "сливе" операции в ОАСК, схемах в оборонке и "Роттердам+"

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"