Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Битва за мандат: у Тимошенко стали на захист Ляшка

Вівторок, 27 жовтня 2020, 11:50
Битва за мандат: у Тимошенко стали на захист Ляшка

Партія "Батьківщина" заявила, що вимагає забезпечити чесний підрахунок голосів проміжних виборів у народні депутати на одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі.

Джерело: офіційний сайт політпартії

Деталі: У"Батьківщині" занепокоєні ситуацією, яка склалася навколо довиборів до Верховної Ради на Чернігівщині.

У політсилі кажуть, що всі соціологічні опитування, які проводилися там під час кампанії, "фіксували беззаперечне лідерство кандидата від Радикальної партії Олега Ляшка", а влада, мовляв, задіяла адмінресурс, підкуп, залякування, "сітки", наклеп, незаконна агітація в день голосування.

Крім цього у "Батьківщині" стверджують, що після закриття дільниць влада "взялася спотворювати результати волевиявлення людей".

Дослівно: "Батьківщина" вимагає від представників виборчих комісій усіх рівнів забезпечити чесний підрахунок голосів, а правоохоронні органи – дати оцінку кожній заяві про порушення закону під час кампанії та встановлення її результатів, притягнути до відповідальності виконавців та замовників фальсифікацій на 208-му окрузі".

Що передувало: Одразу після закриття дільниць 25 жовтня Олег Ляшко привітав себе з перемогою на довиборах. Водночас за результатом обробки 83,91% протоколів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько випереджає Ляшка

Нагадаємо: На парламентських виборів 2019 року Анатолій Гунько балотувався від "Батьківщини по 209 окуругу, але там перемогу святкував представник "Слуги народу" Валерій Зуб.

Передісторія: 

  • 5 червня лідер Радикальної партії, яка торік не потрапила до парламенту, Олег Ляшко заявив, що вирішив взяти участь у виборах у 208-му окрузі Чернігівської області, де балотувався покійний нардеп Валерій Давиденко.
  • 15 червня лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує радикала Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради восени на 208 окрузі на Чернігівщині.
  • Тимошенко і Ляшко були нардепами попереднього скликання. Ляшко критикував діяльність Тимошенко на посту прем'єра (2005, 2007-2010 рр), вимагав забрати у неї громадянство та називав "московською зозулею". Натомість Тимошенко називала Ляшка "бобіком, чихуахуа Порошенка".
  • Конфлікт між Тимошенко і Ляшком тривав роки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ОлегвибориБатьківщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Ляшко Олег
У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют
Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: