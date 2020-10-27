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Битва за мандат: у Тимошенко стали на захист Ляшка

Вівторок, 27 жовтня 2020, 12:50

Партія "Батьківщина" заявила, що вимагає забезпечити чесний підрахунок голосів проміжних виборів у народні депутати на одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі.

Джерело: офіційний сайт політпартії

Деталі: У"Батьківщині" занепокоєні ситуацією, яка склалася навколо довиборів до Верховної Ради на Чернігівщині.

У політсилі кажуть, що всі соціологічні опитування, які проводилися там під час кампанії, "фіксували беззаперечне лідерство кандидата від Радикальної партії Олега Ляшка", а влада, мовляв, задіяла адмінресурс, підкуп, залякування, "сітки", наклеп, незаконна агітація в день голосування.

Крім цього у "Батьківщині" стверджують, що після закриття дільниць влада "взялася спотворювати результати волевиявлення людей".

Дослівно: "Батьківщина" вимагає від представників виборчих комісій усіх рівнів забезпечити чесний підрахунок голосів, а правоохоронні органи – дати оцінку кожній заяві про порушення закону під час кампанії та встановлення її результатів, притягнути до відповідальності виконавців та замовників фальсифікацій на 208-му окрузі".

Що передувало: Одразу після закриття дільниць 25 жовтня Олег Ляшко привітав себе з перемогою на довиборах. Водночас за результатом обробки 83,91% протоколів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько випереджає Ляшка

Нагадаємо: На парламентських виборів 2019 року Анатолій Гунько балотувався від "Батьківщини по 209 окуругу, але там перемогу святкував представник "Слуги народу" Валерій Зуб.

Передісторія: 

  • 5 червня лідер Радикальної партії, яка торік не потрапила до парламенту, Олег Ляшко заявив, що вирішив взяти участь у виборах у 208-му окрузі Чернігівської області, де балотувався покійний нардеп Валерій Давиденко.
  • 15 червня лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує радикала Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради восени на 208 окрузі на Чернігівщині.
  • Тимошенко і Ляшко були нардепами попереднього скликання. Ляшко критикував діяльність Тимошенко на посту прем'єра (2005, 2007-2010 рр), вимагав забрати у неї громадянство та називав "московською зозулею". Натомість Тимошенко називала Ляшка "бобіком, чихуахуа Порошенка".
  • Конфлікт між Тимошенко і Ляшком тривав роки.

Українська правда
Теми: ЛяшковибориБатьківщина


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