Битва за мандат: у Тимошенко стали на захист Ляшка
Партія "Батьківщина" заявила, що вимагає забезпечити чесний підрахунок голосів проміжних виборів у народні депутати на одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі.
Джерело: офіційний сайт політпартії
Деталі: У"Батьківщині" занепокоєні ситуацією, яка склалася навколо довиборів до Верховної Ради на Чернігівщині.
У політсилі кажуть, що всі соціологічні опитування, які проводилися там під час кампанії, "фіксували беззаперечне лідерство кандидата від Радикальної партії Олега Ляшка", а влада, мовляв, задіяла адмінресурс, підкуп, залякування, "сітки", наклеп, незаконна агітація в день голосування.
Крім цього у "Батьківщині" стверджують, що після закриття дільниць влада "взялася спотворювати результати волевиявлення людей".
Дослівно: "Батьківщина" вимагає від представників виборчих комісій усіх рівнів забезпечити чесний підрахунок голосів, а правоохоронні органи – дати оцінку кожній заяві про порушення закону під час кампанії та встановлення її результатів, притягнути до відповідальності виконавців та замовників фальсифікацій на 208-му окрузі".
Що передувало: Одразу після закриття дільниць 25 жовтня Олег Ляшко привітав себе з перемогою на довиборах. Водночас за результатом обробки 83,91% протоколів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько випереджає Ляшка.
Нагадаємо: На парламентських виборів 2019 року Анатолій Гунько балотувався від "Батьківщини по 209 окуругу, але там перемогу святкував представник "Слуги народу" Валерій Зуб.
Передісторія:
- 5 червня лідер Радикальної партії, яка торік не потрапила до парламенту, Олег Ляшко заявив, що вирішив взяти участь у виборах у 208-му окрузі Чернігівської області, де балотувався покійний нардеп Валерій Давиденко.
- 15 червня лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує радикала Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради восени на 208 окрузі на Чернігівщині.
- Тимошенко і Ляшко були нардепами попереднього скликання. Ляшко критикував діяльність Тимошенко на посту прем'єра (2005, 2007-2010 рр), вимагав забрати у неї громадянство та називав "московською зозулею". Натомість Тимошенко називала Ляшка "бобіком, чихуахуа Порошенка".
- Конфлікт між Тимошенко і Ляшком тривав роки.