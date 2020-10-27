Партия "Батькивщина" заявила, что требует обеспечить честный подсчет голосов промежуточных выборов в народные депутаты на одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче.

Источник: официальный сайт политпартии

Детали: В "Батькивщине" обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг довыборов в Верховную Раду на Черниговщине.

В политсиле говорят, что все социологические опросы, которые проводились там во время кампании, "фиксировали безоговорочное лидерство кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко", а власть, мол, задействовала админресурс, подкуп, запугивание, "сетки", клевету, незаконную агитацию в день голосования.

Кроме этого в "Батькивщине" утверждают, что после закрытия участков власть "взялась искажать результаты волеизъявления людей".

Дословно: "Батькивщина" требует от представителей избирательных комиссий всех уровней обеспечить честный подсчет голосов, а правоохранительные органы - дать оценку каждому заявлению о нарушении закона во время кампании и установления его результатов, привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округ ".

Что предшествовало: Сразу после закрытия участков 25 октября Олег Ляшко поздравил себя с победой на довыборах. В то же время по результатам обработки 83,91% протоколов кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько обходит Ляшко.

Напомним: На парламентских выборов 2019 года Анатолий Гунько баллотировался от "Батькивщины по 209 окуругу, но там победу праздновал представитель "Слуги народа" Валерий Зуб.

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