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Битва за мандат: у Тимошенко стали на защиту Ляшко

Вторник, 27 октября 2020, 11:50
Битва за мандат: у Тимошенко стали на защиту Ляшко

Партия "Батькивщина" заявила, что требует обеспечить честный подсчет голосов промежуточных выборов в народные депутаты на одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче.

Источник: официальный сайт политпартии

Детали: В "Батькивщине" обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг довыборов в Верховную Раду на Черниговщине.

В политсиле говорят, что все социологические опросы, которые проводились там во время кампании, "фиксировали безоговорочное лидерство кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко", а власть, мол, задействовала админресурс, подкуп, запугивание, "сетки", клевету, незаконную агитацию в день голосования.

Кроме этого в "Батькивщине" утверждают, что после закрытия участков власть "взялась искажать результаты волеизъявления людей".

Дословно: "Батькивщина" требует от представителей избирательных комиссий всех уровней обеспечить честный подсчет голосов, а правоохранительные органы - дать оценку каждому заявлению о нарушении закона во время кампании и установления его результатов, привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округ ".

Что предшествовало: Сразу после закрытия участков 25 октября Олег Ляшко поздравил себя с победой на довыборах. В то же время по результатам обработки 83,91% протоколов кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько обходит Ляшко.

Напомним: На парламентских выборов 2019 года Анатолий Гунько баллотировался от "Батькивщины по 209 окуругу, но там победу праздновал представитель "Слуги народа" Валерий Зуб.

Предыстория:

  • 5 июня лидер радикальной партии, которая в прошлом году не попала в парламент, Олег Ляшко заявил, что решил принять участие в выборах в 208-м округе Черниговской области, где баллотировался покойный нардеп Валерий Давиденко.
  • 15 июня лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.
  • Тимошенко и Ляшко были нардепами предыдущего созыва. Ляшко критиковал деятельность Тимошенко на посту премьера (2005, 2007-2010 гг), требовал забрать у нее гражданство и называл "московской кукушкой". Тимошенко называла Ляшко "бобиком, чихуахуа Порошенко".
  • Конфликт между Тимошенко и Ляшко длился годами.

Украинская правда

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Темы: Ляшко ОлегвиборыБатькивщина
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