Лукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна починає стикатися з "терористичними загрозами" - і влада буде реагувати жорсткіше.

Джерело: Лукашенко на нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів, "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ви, напевно, пам'ятаєте мою заяву, коли я сказав, що ми повинні працювати акуратно, не дивлячись на те, що гострий період, протестуни ці швендяють вулицями - в основному або майже виключно в Мінську. Але, тим не менше, ми констатували факт, що ця решта маси радикалізувалася.

Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї. І я тоді говорив, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли...

Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок? Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму. Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами".

Деталі: Лукашенко сказав, що в Мінську перерізали кілька світлофорів. За його словами, учасники протесту "ламають" і "трощать" те, що створювалося роками, а "люди втомилися це все терпіти".

На його думку, влада чогось варта, якщо вміє захищати себе і свій народ, - "тому коли переходять червону лінію, влада повинна реагувати".

Лукашенко заявив, що організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій уже пройшли 7-8 етапів, і "залишилося зовсім небагато, наступний етап - радикалізація, вона відбувається".

Він закликав батьків школярів і студентів: "Приберіть своїх дітей із вулиці, щоб потім не було боляче. А з рештою ми будемо розбиратися за всією суворістю закону".

Пряма мова: "Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямами. Ми це повинні припинити...

У зв'язку з цими закликами з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки, - я вчора прем'єр-міністру доручав і всім практично присутнім тут: нікого не треба вмовляти - ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців. Зараз такий момент, коли кожен повинен вибирати в своєму житті ту дорогу, якою він буде рухатися. Нехай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити".

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