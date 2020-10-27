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Лукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

Вівторок, 27 жовтня 2020, 13:12
belta.by

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна починає стикатися з "терористичними загрозами" - і влада буде реагувати жорсткіше.

Джерело: Лукашенко на нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів, "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ви, напевно, пам'ятаєте мою заяву, коли я сказав, що ми повинні працювати акуратно, не дивлячись на те, що гострий період, протестуни ці швендяють вулицями - в основному або майже виключно в Мінську. Але, тим не менше, ми констатували факт, що ця решта маси радикалізувалася.

Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї. І я тоді говорив, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що з багатьох напрямків вони цю червону межу перейшли...

Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок? Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму. Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами".

Деталі: Лукашенко сказав, що в Мінську перерізали кілька світлофорів. За його словами, учасники протесту "ламають" і "трощать" те, що створювалося роками, а "люди втомилися це все терпіти".

На його думку, влада чогось варта, якщо вміє захищати себе і свій народ, - "тому коли переходять червону лінію, влада повинна реагувати".

Лукашенко заявив, що організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій уже пройшли 7-8 етапів, і "залишилося зовсім небагато, наступний етап - радикалізація, вона відбувається".

Він закликав батьків школярів і студентів: "Приберіть своїх дітей із вулиці, щоб потім не було боляче. А з рештою ми будемо розбиратися за всією суворістю закону".

 
belta.by

Пряма мова: "Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямами. Ми це повинні припинити...

У зв'язку з цими закликами з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки, - я вчора прем'єр-міністру доручав і всім практично присутнім тут: нікого не треба вмовляти - ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців. Зараз такий момент, коли кожен повинен вибирати в своєму житті ту дорогу, якою він буде рухатися. Нехай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити".

Передісторія:

  • У БІлорусі з 9 серпня тривають протести проти Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в серпні виїхала до Литви, а опозиціонер Валерій Цепкало виїхав із сім’єю спершу в Україну - а потім у Польщу. Обидвоє вони закликали співвітчизників у Білорусі до страйку.
  • 13 жовтня Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.
  • У ніч на 26 жовтня Тихановська закликала до страйку - і в Білорусі почалися страйки на заводах та серед студентів. 
  • Протестувальників регулярно затримує міліція. За інформацією МВС Білорусі, 25 жовтня в ході протестних акцій затримали понад 500 осіб.
  • 26 жовтня начальник відділу слідчого управління Комітету держбезпеки Білорусі Костянтин Бичек заявив, що "екстремістські дії" протестувальників можна кваліфікувати як акт тероризму.

Теми: БілорусьЛукашенкоакції


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