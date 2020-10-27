Лукашенко: "Протестуны" переступили красную черту, уберите детей с улицы

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начинается сталкиваться с "террористическими угрозами" - и власти будут реагировать жестче.

Источник: Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, "БЕЛТА"

Прямая речь: "Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам - в основном или практически только в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась.

Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли...

Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами"

Детали: Лукашенко сказал, что в Минске перерезали несколько светофоров. По его словам, протестующие "ломают" и "крошат" то, что создавалось годами, а "люди устали это все терпеть".

По его мнению, власть чего-то стоит, если умеет защищать себя и свой народ, - "поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".

Лукашенко заявил, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов, и "осталось совсем немного, следующий этап - радикализация, она происходит".

Он призвал родителей школьников и студентов: "Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона".

Прямая речь: "Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь...

В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках, - я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить".

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