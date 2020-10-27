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Лукашенко: "Протестуны" переступили красную черту, уберите детей с улицы

Вторник, 27 октября 2020, 12:12
Лукашенко: Протестуны переступили красную черту, уберите детей с улицы
belta.by

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начинается сталкиваться с "террористическими угрозами" - и власти будут реагировать жестче.

Источник: Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, "БЕЛТА"

Прямая речь: "Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам - в основном или практически только в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. 

Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли...

Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами"

Детали: Лукашенко сказал, что в Минске перерезали несколько светофоров. По его словам, протестующие "ломают" и "крошат" то, что создавалось годами, а "люди устали это все терпеть".

По его мнению, власть чего-то стоит, если умеет защищать себя и свой народ, -  "поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".

Лукашенко заявил, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов, и "осталось совсем немного, следующий этап - радикализация, она происходит". 

Он призвал родителей школьников и студентов: "Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона".

 
belta.by

Прямая речь: "Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь...

В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках, - я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа идут протесты против Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська в августе выехала в Литву, а оппозиционер Валерий Цепкало выехал с семьей сперва в Украину - а затем в Польшу. Оба они призвали соотечественников в Беларуси к забастовке.
  • 13 октября Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
  • В ночь на 26 октября Тихановская призвала к забастовке - и в Беларуси начались забастовки на заводах и среди студентов.
  • Протестующих регулярно задерживает милиция. По информации МВД Беларуси, 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек.
  • 26 октября начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что "экстремистские действия" протестующих можно квалифицировать как акт терроризма.

Темы: БеларусьЛукашенкоакции
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