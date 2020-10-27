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Лукашенко обіцяє послухати народ, але впевнений, що люди хочуть "як було"

Вівторок, 27 жовтня 2020, 13:52
Лукашенко обіцяє послухати народ, але впевнений, що люди хочуть як було
belta.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Всебілоруські народні збори мають стати майданчиком для вироблення стратегії розвитку країни - і він не буде створювати щось "під себе".

Джерело: Лукашенко на нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів, "БЕЛТА"

Деталі: На розгляд Лукашенкові внесено нормативний правовий акт про підготовку шостих Всебілоруських народних зборів і створення організаційного комітету з їх проведення.

Він зазначив, що такі збори - це особлива форма народовладдя, а під час форуму слід визначити, як буде розвиватися Білорусь у майбутньому.

Пряма мова Лукашенка: "Говорив не раз і ще раз хочу повторити: все буде так, - і Конституція, і питання будуть вирішуватися, - як вирішить лише білоруський народ. Це не порожні слова. Це моя клятва.

Під завершення мого президентського життя я гарантую, що буде лише так, як вирішить народ. Ми не будемо мишкуванням займатися, не будемо створювати щось під себе. Як люди вирішать - так і буде".

Деталі: На думку Лукашенка, Всебілоруські народні збори треба зробити конституційною формою народовладдя, "не під якісь особистості". Такі пропозиції вже надходили - і він не проти, "але це народу вирішувати".

Одним із важливих питань майбутніх зборів стане підведення підсумків соціально-економічного розвитку країни за останні 5 років.

За словами Лукашенка, "життя йде, країна працює, розвивається; незважаючи на всякі ультиматуми з боку - перш за все наших сусідів, - у спокійному ритмі працюють підприємства, транспорт і торгівля".

Лукашенко впевнений, що люди, особливо в Мінську, "оцінили, що вони можуть втратити", і "хочуть так, як було до виборів". За його словами, "так і буде", влада забезпечуватиме це "усіма можливими, доступними за законом засобами".

Ключовим завданням, яке слід поставити перед учасниками зборів, Лукашенко назвав вироблення "сучасних, ефективних і реально дієвих механізмів", які допоможуть вирішити проблеми, що стримують економічне зростання.

За його словами, необхідно організувати дискусію не лише  на рівні фахівців, парламентарів, представників держструктур, а й почути думки, пропозиції трудових колективів, пересічних громадян.

Лукашенко запевнив: "Це повинен бути реальний діалог із вироблення стратегії розвитку країни. Нехай люди відкрито говорять, обговорюють - приймемо рішення і будемо по них жити".

Від УП: Нещодавно ЗМІ підрахували, що за 26 років правління в Білорусі Олександр Лукашенко не менше 13 разів заявляв, що "не тримається за владу посинілими руками" і "наївся" президентства.

Всебілоруські народні збори (Усебеларускі народны сход) - загальні збори представників білоруського уряду та інших гілок влади, керівників і трударів підприємств, діячів науки й культури. На думку організаторів, одна з найважливіших форм народовладдя в Білорусі. На збори висуваються делегати з усіх регіонів країни. Оцінюються дії влади за минулі 5 років і визначаються напрямки розвитку на наступні 5 років.

Такі зібрання проходили в Білорусі вже п'ять разів: у жовтні 1996 року, у травні 2001 року, в березні 2006 року, у грудні 2010 року і в червні 2016 року.

Передісторія:

  • У БІлорусі з 9 серпня тривають протести проти Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори. 26 жовтня там почалися страйки на заводах та серед студентів. 
  • 26 жовтня начальник відділу слідчого управління Комітету держбезпеки Білорусі Костянтин Бичек заявив, що "екстремістські дії" протестувальників можна кваліфікувати як акт тероризму.
  • 27 жовтня Лукашенко заявив, що протестувальники перетнули межу і пригрозив реагувати жорсткіше, закликавши забрати дітей із вулиці.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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