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Лукашенко обещает послушать народ, но уверен, что люди хотят "как было"

Вторник, 27 октября 2020, 14:52
belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для выработки стратегии развития страны - и он не будет создавать что-либо "под себя".

Источник: Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, "БЕЛТА"

Детали: На рассмотрение главы Беларуси внесен нормативный правовой акт о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания и создании организационного комитета по его проведению. 

Лукашенко отметил, что такое собрание - это особая форма народовластия, а во время форума предстоит определить, как будет развиваться Беларусь в будущем.

Прямая речь: "Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так, - и Конституция, и вопросы будут решаться, - как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. 

На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет".

Детали: По мнению Лукашенко, Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционной формой народовластия, "не под какие-то личности". Такие предложения уже поступали - и он не против, "но это народу решать".

Одним из важных вопросов предстоящего собрания станет подведение итогов социально-экономического развития страны за последние 5 лет. 

По словам Лукашенко, "жизнь идет, страна работает, развивается; несмотря на всякие предъявляемые со стороны - прежде всего наших соседей - ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля".

Лукашенко уверен, что люди, особенно в Минске, "оценили, что они могут потерять", и "хотят так, как было до выборов". По его словам, "так и будет", власти будут обеспечивать это "всеми возможными, доступными по закону средствами".

Ключевой задачей, которую следует поставить перед участниками собрания, Лукашенко назвал выработку "современных, эффективных и реально действующих механизмов", которые помогут решить проблемы, сдерживающие экономический рост.

По его словам, необходимо организовать дискуссию не только на уровне специалистов, парламентариев, представителей госструктур, но и услышать мнения, предложения трудовых коллективов, рядовых граждан. 

Лукашенко заверил: "Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить".

Напомним: Недавно СМИ подсчитали, что за 26 лет правления в Беларуси Александр Лукашенко не менее 13 раз заявлял, что "не держится за власть посиневшими руками" и "наелся" президентства.

В Беларуси с 9 августа идут протесты против Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы. 26 октября там начались забастовки на заводах и среди студентов.

Темы: ЛукашенкоБилоус


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