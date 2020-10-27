На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

На окрузі №208 у Бахмачі за результатом обробки 95,47% протоколів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько відірвався від лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка на 2,07%.

Джерело: дані Центральної виборчої комісії

Деталі: У Гунька 33,96% підтримки (19 992 голоси). У Ляшка 31,89% (18 771 голоси).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,74% голосів.

Четверту й п'яту сходинку рейтингу посідають самовисуванці з таким же прізвищем, як у кандидата "Слуги народу": Гунько Анатолій Миколайович отримує 2,83% голосів, а Гунько Ігор Віталійович - 1,39% голосів.

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