На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%
Вівторок, 27 жовтня 2020, 15:59
На окрузі №208 у Бахмачі за результатом обробки 95,47% протоколів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько відірвався від лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка на 2,07%.
Джерело: дані Центральної виборчої комісії
Деталі: У Гунька 33,96% підтримки (19 992 голоси). У Ляшка 31,89% (18 771 голоси).
Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,74% голосів.
Четверту й п'яту сходинку рейтингу посідають самовисуванці з таким же прізвищем, як у кандидата "Слуги народу": Гунько Анатолій Миколайович отримує 2,83% голосів, а Гунько Ігор Віталійович - 1,39% голосів.
Передісторія:
- У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні.
- Олег Ляшко одразу після виборів 25 жовтня заявив про свою перемогуна 208-му окрузі.
- 3 жовтня поліція повідомляла, що на 208 окрузі в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для скупки голосів на користь одного з кандидатів.
Українська правда