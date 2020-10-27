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В округе Ляшко-Гунько осталось посчитать менее 5%. Ляшко все еще отстает

Вторник, 27 октября 2020, 16:59

В одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче по результатам обработки 95,47% протоколов кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько оторвался от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на 2,07%.

Источник: данные Центральной избирательной комиссии

Детали: У Гунько – 33,96% поддержки (19 992 голоса). У Ляшко – 31,89% (18771 голоса).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,74% голосов.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,83% голосов, а Гунько Игорь Витальевич - 1,39% голосов.

 
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Предыстория:

  • В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
  • Олег Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победена 208-м округе.
  • 3 октября полиция сообщала, что на 208 округе в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Украинская правда
Темы: виборыЛяшко


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